竹市建華國中美術班畢展 畫出成長的迷網與探索

新竹市建華國中美術班畢展今天起到27日在巨城購物中心2樓展出。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市建華國中美術班今天在巨城購物中心2樓舉辦畢業成果展，今年畢業生將國中成長過程所遇的迷茫、有趣經歷，用畫筆畫出內心的想法，有的以水墨畫呈現，有的用水彩，都展現內心的想法。校長蔡之浩表示，今年畢業生表現精湛，更有多名學生在全國美展獲獎，令人讚賞。

新竹市建華國中美術班畢展，學生畫出成長的迷網與探索。（記者洪美秀攝）

蔡之浩表示，今年展出的作品有平面84件作品、20件立體作品，種類涵蓋素描、水彩、水墨、書法、版畫、設計以及漫畫等，都是學生3年的學習成果，學生們透過畫筆描繪國中時期的青春與叛逆，深具細膩度，可看性極高，畢業展即日起到3月27日止。

請繼續往下閱讀...

新竹市建華國中美術班畢展，將國中成長過程所遇的迷茫、有趣經歷用畫筆畫出。（記者洪美秀攝）

指導老師陳孟潔提到，今年美術班畢業成果展，主題是「Indescribable」（難以形容），意指藝術世界的奧妙是不可言喻的，也呼應青少年在國中3年的學習經驗與成長過程，會感受到懵懂迷茫、也有不可取代的記憶，心境變化多元。

有學生以水彩創作「動物的午後」，以成長經驗中感受快樂的經驗畫入作品，希望呈現內心的奇幻世界，並以獨角獸展示，同時色彩也以螢光系為主，盼觀賞者感受到她豐富、多彩的內心世界。

也有學生用版畫及漫畫方式呈現作品，有的將廟會傳統場景融入，也有的聚焦在海洋與船隻，都展現學生奔放自由的畫風，精采可期。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法