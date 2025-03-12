2025台北花伴野餐3/15登場 福容台北一館推春季限定「花綻福容・戀時光」

2025台北花伴野餐3/15登場，福容台北一館大廳酒吧推出春暖花伴野餐禮籃組，讓春季限定的美味隨行。（福容台北一館提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕由台北市政府觀傳局所舉辦的「2025台北花伴野餐」即將在3月15日登場，福容台北一館特別推出「花綻福容・戀時光」春季限定住房與餐飲優惠，以「食」與「藝」的美學詮釋春日浪漫與優雅，誠邀旅人與在地居民走進花的世界，一同沉浸在這場視覺與味覺交織的繁花盛宴。此外，為讓更多民眾一同感受春日盛宴的魅力，凡姓名中含「花」字的顧客至館內餐廳用餐即享85折優惠，並加贈桂花三弄氣泡飲1杯，福容家會員再享累積點數禮遇。

順園戀花日式單人套餐以春菊刺身、油菜花大蝦天婦羅等時令美饌演繹春日繽紛。（福容台北一館提供）

春光暖暖，讓人也想來點清新季節美味，即日起至4月30日，福容台北一館中西日餐廳運用玫瑰、洛神花、桂花及櫻花等食材，打造充滿春日時令感的花季料理；福粵樓港式飲茶將花卉元素融入經典菜肴之中，端出玫瑰沙拉鮮蝦球、果醋川耳蟲草花與清新洛神花茶凍，香氣迷人，層次豐富；順園日式料理則精選當季鮮食，推出春櫻壽司盛合與戀花日式單人套餐，以春菊刺身、油菜花大蝦天婦羅、淡雪花鹽乾煎鹿兒島A5和牛等時令美饌演繹春日繽紛。大廳酒吧則推出桂花四季莓果沙拉與迷迭香烤雞佐玫瑰花紅酒醬。鄰近大安森林公園的福容台北一館，亦限量推出適合戶外享用的春暖花伴野餐禮籃（需3天前預訂），讓春季限定美味隨行。

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福容台北一館花藝住房一泊二食搭配日式戀花套餐與多項好禮。（福容台北一館提供）

不僅是在餐桌上綻放花卉之美，預定花季旅程亦能充滿春日時光。福容台北一館推出「花綻福容・戀蒔光」住房專案，內含雙人日式戀花套餐，加贈水晶盆花、阿原手工肥皂禮盒與延遲退房貴賓禮遇，讓入住時光更顯從容，盡情感受花季的美好氛圍。為響應花季盛事，福容台北一館將於3月15日參與「2025台北花伴野餐」，在大安森林公園販售限定花季料理，讓民眾不僅能沉浸於花海之中，還能品味由飯店主廚精心製作的限定美饌，即日起開放訂房及訂位，更多相關內容詳詢福容台北一館官網。

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