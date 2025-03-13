探索人類運動演化史 十三行博物館揭史前競技生存奧祕

十三行博物館「運動競化論——古代生活與現代競技特展」揭開史前人骨骼中的生存密碼。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕欣賞運動競技同時是否曾想過，長期運動訓練會在身體留下什麼痕跡？新北市立十三行博物館「運動競化論——古代生活與現代競技特展」即日起至9月14日展出，運用3D列印技術揭開史前人骨骼裡的「生存密碼」，每處痕跡訴說從史前技能到現代競技的故事。更多資訊請至十三行官網（http://www.sshm.ntpc.gov.tw）或粉絲專頁（https://www.facebook.com/13hangmuseum）查詢。

展示國史館典藏的《1995年世界射箭錦標賽中華隊簽名競技弓》，見證台灣選手在國際賽場上的榮耀時刻。（記者陳奕劭攝）

十三行博物館館長羅珮瑄表示，「運動競化論——古代生活與現代競技特展」匯聚來自17個地區的精采文物，包含沙巴、蘇門答臘等地的收藏品，真實呈現古代族群為生存而發展的技能工具。展覽同時曾於2018亞洲青年錦標賽和2017亞洲錦標賽分別繳出一金一銀和兩銀佳績的「輕艇男孩」——劉錦翰的「戰艇」，以及國史館典藏的《1995年世界射箭錦標賽中華隊簽名競技弓》，見證台灣選手的榮耀。

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「十三行人的運動」展區以體質人類學角度呈現研究成果，讓觀眾近距離探索「運動印記」。（記者陳奕劭攝）

羅珮瑄指出，「十三行人的運動」展區以體質人類學角度呈現研究成果，透過3D列印還原史前十三行遺址出土人骨，讓觀眾近距離探索「運動印記」。博物館也邀請國立中正大學運動競技學系教授何承訓22日下午2點主講「運動競技與健康」，探索運動、健康與生活的最佳平衡點，講座免費參加，即日起受理報名，參加者有機會獲得特展專屬文創商品。

羅珮瑄說，本特展以史前人類生存技能為鏡，透過先民與自然共生的啟示，引導現代人思考永續發展與身心平衡的重要性。

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