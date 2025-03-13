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捷報！張碩尹工作室《Proof As If Proof Were Needed》互動式電影 獲美國西南偏南藝術節「評審團特別獎」

2025/03/13 13:06

張碩尹（右）與爆炸理論（Blast Theory）計劃商業開發經理 Anne Rubert合影。（林昶志攝影，文策院提供）張碩尹（右）與爆炸理論（Blast Theory）計劃商業開發經理 Anne Rubert合影。（林昶志攝影，文策院提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台灣跨域藝術團隊張碩尹工作室與英國藝術團體爆炸理論（Blast Theory）共製的互動式電影《Proof As If Proof Were Needed 》，獲得2025美國西南偏南藝術節SXSW「XR Experience Competition」的評審團特別獎。

張碩尹工作室攜手爆炸理論，耗時一年，共赴北投拍攝作品《Proof As If Proof Were Needed》，共同挑戰以表演、遊戲、影片、應用程式等概念製作的全新作品形式，將透過嶄新的沉浸互動式的觀看體驗。

《Proof As If Proof Were Needed》影片由夏騰宏與柯念萱主演，圍繞著一個在災難中破碎崩解的婚姻故事。（劉哲均攝，張碩尹工作室提供）《Proof As If Proof Were Needed》影片由夏騰宏與柯念萱主演，圍繞著一個在災難中破碎崩解的婚姻故事。（劉哲均攝，張碩尹工作室提供）

《Proof As If Proof Were Needed》於今年3月8日至11日，在2025美國SWSW西南偏南藝術節台灣館首映。評審團說明得獎理由表示，「此件作品讓我們感受到迷惘、沮喪和彼此疏離。一開始只是悶燒著，但是最終成為空間、故事、科技和人類行為之間產生了意料不到的聯繫和交會舞蹈。」

《Proof As If Proof Were Needed》展場一隅。（林昶志攝影，文策院提供）《Proof As If Proof Were Needed》展場一隅。（林昶志攝影，文策院提供）

《Proof As If Proof Were Needed》由藝術家張碩尹與Matt Adams設計規劃，影片由導演蔡弦剛執導，實力演員夏騰宏與柯念萱主演，背景設定在一間台灣老公寓，文本圍繞著一個在災難中破碎崩解的婚姻故事。然而有別於傳統的線性觀看方式，團隊打造出一個特別的觀看空間，地板上以白色地線貼出公寓的平面圖，當觀眾走到不同房間時，牆面投影錄像則呈現該房間的正在發生的故事，觀眾透過畫面和視角的切換，拼湊出故事的全貌。本作品不只挑戰觀眾既有的觀看習慣，觀眾也將透過彼此合作與協商，打造出一個新型態的觀看體驗。

評審團作品《Proof As If Proof Were Needed》空間、故事、科技和人類行為之間產生了意料不到的聯繫和交會舞蹈。（擷取自sxsw官網）評審團作品《Proof As If Proof Were Needed》空間、故事、科技和人類行為之間產生了意料不到的聯繫和交會舞蹈。（擷取自sxsw官網）

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