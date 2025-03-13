台南正義與勇氣紀念日追思湯德章 傳遞自由民主力量

今天「313湯德章律師受難紀念日」，湯德章紀念協會與各界代在湯德章紀念公園向銅像獻花致敬。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今（13）日是「台南市正義與勇氣紀念日」，也是228人權律師湯德章受難日。湯德章紀念協會舉行追思獻花暨故居修復後開門儀式，用最簡單最安靜方式，紀念這個1947年發生在台南的紛擾事件，為湯德章致上最誠摯敬意，同時傳遞自由民主力量。

今天湯德章紀念追思會，南市代表與日本宇土市訪團在紀念銅像前合影。 （記者洪瑞琴攝）

剛從日本參加東京食品展返台就趕到的台南市長黃偉哲，與來自湯德章之父的故鄉、日本宇土市市長元松茂樹、宇城市長臨時代理人天川竜治副市長、美里町町長上田泰弘及眾多代表出席，共同表達對湯德章的敬意及對台南的關懷。

請繼續往下閱讀...

湯德章故居保留日治時期木造屋格局。（記者洪瑞琴攝）

黃偉哲表示，感謝各界集資齊心協力成立湯德章紀念協會並與市府共同推動湯德章故居的復原工作，讓文化資產及這段深刻的歷史得以保存，成為台南重要的人權教育推廣基地，為台灣民主留下重要記憶。他強調，「這段歷史可以過去，但是不能夠被忘記」，期盼所有市民一起共同見證湯德章為台灣犧牲奮鬥努力的歷史，也讓湯德章的精神永遠留存在我們心中。

湯德章故居陳列他使用過的事務桌。（記者洪瑞琴攝）

已連2年參加追思會的元松茂樹表示，這次故居完成修復重新開放，紀念活動更是別具意義，期望透過湯德章紀念活動，促進台日情感更加緊密。

南市副市長趙卿惠表示，湯德章奉獻民主事蹟令人感佩，尤其時值國政時局紛擾之際，其正義與勇氣精神更是台灣向前進的力量。

今日追思會，先在湯德章紀念公園向銅像獻花致敬，隨後步行到湯德章故居，舉行故居再開門儀式。湯德章的孫女湯雅清、文史工作者李文雄及各界代表參與。

湯德章故居將成為民主人權教育推廣基地。（記者洪瑞琴攝）

湯德章紀念協會表示，紀念湯德章律師的正義與勇氣，他在228事件後以自己的犧牲保護許多學生和台南市民，讓後代的我們懷念不已，同時提醒自己：民主得來與維持從不是件容易的事，台灣人的溫厚良善在危急蒙難時更顯珍貴。

湯德章故居保留的屏風。（記者洪瑞琴攝）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法