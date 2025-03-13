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再不修就來不及了！彰縣府砸2億修復南郭宿舍百年官舍

2025/03/13 14:51

彰化南郭宿舍群建物距今已逾103年歷史，年代久遠風雨侵蝕，老建物局部損毀問題日益嚴重。（彰化縣府提供）彰化南郭宿舍群建物距今已逾103年歷史，年代久遠風雨侵蝕，老建物局部損毀問題日益嚴重。（彰化縣府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣歷史超過百年的南郭宿舍群，因年代久遠風雨侵蝕，老建物局部損毀問題日益嚴重，縣府為搶救珍貴的日治時期官舍，今天宣布啟動耗資2億600萬元的修復工程，工期預計730天，希望明年底前完工。縣長王惠美強調，這次修復不只是「修舊如舊」，更希望透過活化利用，讓老建築真正融入彰化人的生活，成為彰化人的驕傲與記憶。

彰化南郭宿舍群已有百年歷史了，保留日式風貌。（記者張聰秋攝）彰化南郭宿舍群已有百年歷史了，保留日式風貌。（記者張聰秋攝）

南郭宿舍群創建於日治大正11年（1922年）到昭和10年（1935年）期間，當年做為彰化郡官員依官階配住的官舍，距今已逾103年歷史。其中，高等官舍「南郭宿舍5、5-1號」最受矚目，不僅融合典雅的西洋式玄關與應接室，更保存稀有檜木門板，呈現典型日式建築格局，極具歷史價值，是彰化的文化瑰寶。

彰化縣政府今在南郭宿舍舉辦修復工程動土典禮，場面熱鬧。（記者張聰秋攝）彰化縣政府今在南郭宿舍舉辦修復工程動土典禮，場面熱鬧。（記者張聰秋攝）

開工典禮上舞獅演出帶來好兆頭。（記者張聰秋攝）開工典禮上舞獅演出帶來好兆頭。（記者張聰秋攝）

修復工程動土儀式今在南郭宿舍舉辦，場面熱鬧。縣長王惠美表示，為讓珍貴的文化資產不致毀於歲月之中，縣府自籌縣款全額投入整修，包括7棟日式官舍及公共廁所修復，未來也將規畫青年進駐，透過創業、文創觀光等方式活化空間，將南郭宿舍串聯至中興莊與八卦山，形成全新的文化旅遊熱點。

這次修復工程，縣府自籌縣款全額投入整修，包括7棟日式官舍及公共廁所修復，未來也將規畫青年進駐。（彰化縣府提供）這次修復工程，縣府自籌縣款全額投入整修，包括7棟日式官舍及公共廁所修復，未來也將規畫青年進駐。（彰化縣府提供）

縣議員莊陞漢說，彰化縣文化資產豐富，但多年來不少歷史建築仍等待資源挹注，議會全力支持縣府保存地方文史，期盼未來有更多建設注入，讓彰化更加進步。

擁有百年歷史的彰化南郭宿舍及原彰化郡宿舍群，經歲月洗禮部分建物損壞嚴重。（彰化縣府提供）擁有百年歷史的彰化南郭宿舍及原彰化郡宿舍群，經歲月洗禮部分建物損壞嚴重。（彰化縣府提供）

許多文史迷引頸期盼修復完成，希望能重見官舍昔日的風華。不少民眾說，每次經過這裡只看到老舊、破敗的建築，總覺得可惜。現在終於能修復，美事一樁。

還有民眾直言，藝術表演團體曾在此辦過戶外演出，前衛創新演出，讓人印象深刻，希望未來修復後的宿舍，這裡能成為藝術創作的新天地。

民眾期待未來修復後的南郭宿舍群，不僅能保存歷史記憶，還能活化利用，為地方帶來更多文化與觀光發展契機。（彰化縣府提供）民眾期待未來修復後的南郭宿舍群，不僅能保存歷史記憶，還能活化利用，為地方帶來更多文化與觀光發展契機。（彰化縣府提供）

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