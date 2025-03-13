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金門縣府與廣達攜手「游於藝」 多年國小讓名家畫作動起來

2025/03/13 17:05

金門縣政府教育處攜手廣達文教基金會「游於藝」計畫舉辦「米羅的奇幻小宇宙」閉幕典禮及成果展，多年國小以拿手的獨輪車展示學生平日團練的成果。（記者吳正庭攝）金門縣政府教育處攜手廣達文教基金會「游於藝」計畫舉辦「米羅的奇幻小宇宙」閉幕典禮及成果展，多年國小以拿手的獨輪車展示學生平日團練的成果。（記者吳正庭攝）

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府教育處攜手廣達文教基金會推動藝術教育，經過一整年藝術探索與創作，今（13）日在多年國小盛大舉辦「米羅的奇幻小宇宙」聯合閉幕典禮及成果展；校長張志猛說，學生透過肢體演繹，讓米羅的作品「動起來」，也希望他們帶著這些藝術種子一路成長，增添人生色彩。

縣府與廣達文教基金會「游於藝」計畫，在金門推動藝術教育已邁入第3年，這個學年度有中正國小、金城國中、金湖國中、何浦國小、金湖國小、多年國小共6所國中小參與計畫，並派員出席閉幕典禮，並自即日起至3月28日開放展出成果。

金門縣府與廣達文教基金會「游於藝」計畫在金門推動藝術教育邁入第3年，中正國小、金城國中、金湖國中、何浦國小、金湖國小、多年國小共6所國中小參與計畫，並派員出席閉幕典禮。（記者吳正庭攝）金門縣府與廣達文教基金會「游於藝」計畫在金門推動藝術教育邁入第3年，中正國小、金城國中、金湖國中、何浦國小、金湖國小、多年國小共6所國中小參與計畫，並派員出席閉幕典禮。（記者吳正庭攝）

張志猛說，「米羅的奇幻小宇宙」展以西班牙超現實主義大師——胡安．米羅（Joan Miró）的藝術風格為靈感，融合奇幻符號、自由流動的色彩與充滿童趣的線條，啟發學生以跨學科方式探索藝術與生活的連結，創作出獨具個人風格的藝術作品。

閉幕典禮上，多年國小4年級學生以戲劇方式演出《畫裡畫外：米羅的祕密世界》，將米羅的藝術語言轉化為生動的劇場表現，呈現畫作「活了起來」，畫中的角色紛紛走出畫框，讓畫布不再是靜態的存在，而是躍然於舞台之上，與學生展開一場跨越時空的奇妙對話。

金門多年國小同學透過戲劇表演的方式，讓「米羅的祕密世界」動起來。（記者吳正庭攝）金門多年國小同學透過戲劇表演的方式，讓「米羅的祕密世界」動起來。（記者吳正庭攝）

張志猛說，這場戲劇演出是學生們藝術學習的重要里程碑，讓學生不只是欣賞藝術，更在角色扮演與劇場演繹中，深入理解畫作的內涵，透過戲劇的舞台，學習團隊合作、自信表達，並將藝術轉化為能夠「說故事」的媒介，展現藝術教育的多元價值。他說，「我們希望孩子們透過戲劇，與米羅的藝術進行一場真正的對話」，並強調：「讓藝術不只是靜態的畫作，而是能夠動起來說故事，與觀眾產生情感共鳴。」

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