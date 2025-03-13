張正傑攜手京劇美猴王朱陸豪 台南鹽田當舞台3/29登場

張正傑（右）帶來300多年歷史的大提琴，與京劇美猴王朱陸豪（左）為29日張正傑鹽田夕陽音樂會宣傳演出。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕「白金四季」的井仔腳鹽田藝術節將在29日下午5點舉辦張正傑鹽田夕陽音樂會，在207年歷史的瓦盤鹽田，由張正傑帶來300多年歷史的大提琴，與京劇美猴王朱陸豪帶來另類演出，結合音樂、文化與地景的國際級饗宴，值得觀眾期待。

主辦單位雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能、台灣守護文創董事長陳仁昌、晉基建設董事長廖淑芬、張正傑、朱陸豪今（13）日為井仔腳鹽田藝術節張正傑夕陽音樂會宣傳，徐振能說，期盼讓大眾更認識台灣鹽業文化的蛻變，將井仔腳瓦盤鹽田打造成國際級的藝術與觀光地標。

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張正傑對舉辦音樂會，感到興奮，他表示，希望為台灣鹽業做一場音樂會，在如此美麗的鹽田地景舉辦音樂會可是創舉，音樂家發自內心為鹽舉辦另類音樂會，希望觀眾共襄盛舉。

台南北門井仔腳鹽田的夕陽很美，「白金四季」井仔腳鹽田藝術節，打造鹽田成為藝術的舞台。（記者楊金城攝）

張正傑說，鹽田夕陽音樂會中也將與朱陸豪合作演唱崑曲「空城計」，另有女高音和鋼琴演出，台灣周邊老是有戰機、船艦跑來跑去，但台灣人還是生活得很好，不就像「空城計」場景，國外友人來電說台灣很危險，他說，街上、夜市都是人潮，大家活得很棒，很高興這次為台灣鹽業策畫音樂會。

雲嘉南管理處將井仔腳鹽田委由台灣守護文創經營有聲有色，陳仁昌指出，「台灣守護」守護和延續台灣鹽業文化、歷史場景，為讓更多人看見。2022年首次推出「白金四季」井仔腳鹽田藝術節，舉辦了「白金之舞」，去年有優人神鼓演出，今年則有張正傑鹽田夕陽音樂會，將井仔腳瓦盤鹽田打造成為藝術的舞台，透過結合藝術，讓遊客對井仔腳有新的觀光體驗，並支持台灣藝文發展。

廖淑芬也在雲嘉南管理處副處長莊名豪吉他伴奏下，演唱「井仔腳之歌」為張正傑鹽田音樂會宣傳，她說，「白金四季」井仔腳鹽田藝術節希望透過藝術家、音樂家將鹽田故事和對土地的記憶，化做震撼人心的演出，期許未來每年的「白金四季」地景藝術展演，讓鹽業文化走進大眾心中。

「白金四季」井仔腳鹽田藝術節將在29日下午5點舉辦張正傑鹽田夕陽音樂會，雲嘉南濱海國家風景區管理處今天為活動宣傳。（記者楊金城攝）

活動當日現場還提供兩款限量版井仔腳紀念明信片，遊客可蓋上活動專屬郵局紀念戳章，也可順遊北門遊客中心的燈景藝術。

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