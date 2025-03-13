自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

張正傑攜手京劇美猴王朱陸豪 台南鹽田當舞台3/29登場

2025/03/13 21:44

張正傑（右）帶來300多年歷史的大提琴，與京劇美猴王朱陸豪（左）為29日張正傑鹽田夕陽音樂會宣傳演出。（記者楊金城攝）張正傑（右）帶來300多年歷史的大提琴，與京劇美猴王朱陸豪（左）為29日張正傑鹽田夕陽音樂會宣傳演出。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕「白金四季」的井仔腳鹽田藝術節將在29日下午5點舉辦張正傑鹽田夕陽音樂會，在207年歷史的瓦盤鹽田，由張正傑帶來300多年歷史的大提琴，與京劇美猴王朱陸豪帶來另類演出，結合音樂、文化與地景的國際級饗宴，值得觀眾期待。

主辦單位雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能、台灣守護文創董事長陳仁昌、晉基建設董事長廖淑芬、張正傑、朱陸豪今（13）日為井仔腳鹽田藝術節張正傑夕陽音樂會宣傳，徐振能說，期盼讓大眾更認識台灣鹽業文化的蛻變，將井仔腳瓦盤鹽田打造成國際級的藝術與觀光地標。

張正傑對舉辦音樂會，感到興奮，他表示，希望為台灣鹽業做一場音樂會，在如此美麗的鹽田地景舉辦音樂會可是創舉，音樂家發自內心為鹽舉辦另類音樂會，希望觀眾共襄盛舉。

台南北門井仔腳鹽田的夕陽很美，「白金四季」井仔腳鹽田藝術節，打造鹽田成為藝術的舞台。（記者楊金城攝）台南北門井仔腳鹽田的夕陽很美，「白金四季」井仔腳鹽田藝術節，打造鹽田成為藝術的舞台。（記者楊金城攝）

張正傑說，鹽田夕陽音樂會中也將與朱陸豪合作演唱崑曲「空城計」，另有女高音和鋼琴演出，台灣周邊老是有戰機、船艦跑來跑去，但台灣人還是生活得很好，不就像「空城計」場景，國外友人來電說台灣很危險，他說，街上、夜市都是人潮，大家活得很棒，很高興這次為台灣鹽業策畫音樂會。

雲嘉南管理處將井仔腳鹽田委由台灣守護文創經營有聲有色，陳仁昌指出，「台灣守護」守護和延續台灣鹽業文化、歷史場景，為讓更多人看見。2022年首次推出「白金四季」井仔腳鹽田藝術節，舉辦了「白金之舞」，去年有優人神鼓演出，今年則有張正傑鹽田夕陽音樂會，將井仔腳瓦盤鹽田打造成為藝術的舞台，透過結合藝術，讓遊客對井仔腳有新的觀光體驗，並支持台灣藝文發展。

廖淑芬也在雲嘉南管理處副處長莊名豪吉他伴奏下，演唱「井仔腳之歌」為張正傑鹽田音樂會宣傳，她說，「白金四季」井仔腳鹽田藝術節希望透過藝術家、音樂家將鹽田故事和對土地的記憶，化做震撼人心的演出，期許未來每年的「白金四季」地景藝術展演，讓鹽業文化走進大眾心中。

「白金四季」井仔腳鹽田藝術節將在29日下午5點舉辦張正傑鹽田夕陽音樂會，雲嘉南濱海國家風景區管理處今天為活動宣傳。（記者楊金城攝）「白金四季」井仔腳鹽田藝術節將在29日下午5點舉辦張正傑鹽田夕陽音樂會，雲嘉南濱海國家風景區管理處今天為活動宣傳。（記者楊金城攝）

活動當日現場還提供兩款限量版井仔腳紀念明信片，遊客可蓋上活動專屬郵局紀念戳章，也可順遊北門遊客中心的燈景藝術。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應