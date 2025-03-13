台英共製《Proof As If Proof Were Needed》掄美國SXSW獎項 張碩尹：今年夏天將回台展出

《Proof As If Proof Were Needed》影片由夏騰宏與柯念萱主演，故事圍繞著一個在災難中破碎崩解的婚姻。（劉哲均攝，張碩尹工作室提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台灣跨域藝術團隊張碩尹工作室與英國藝術團體爆炸理論（Blast Theory）共製的互動式電影《Proof As If Proof Were Needed 》，在2025美國西南偏南（SXSW）藝術節首映，便獲得SXSW「XR Experience Competition」的評審團特別獎。張碩尹受訪時透露，預計今年夏天會回台灣展出。

展區地板上以白色地線貼出公寓的平面圖，當觀眾走到不同房間時，牆面投影錄像便會呈現該房間正在發生的故事。（林昶志攝影，文策院提供）

張碩尹受訪時說明，《Proof As If Proof Were Needed》互動式電影，與一般沉浸式作品最大的不同在於沒有使用穿戴裝置，「這次使用的是工研院開發的『視覺感測系統』（Vision Camera），系統會偵測觀眾移動的位子，影片就會自動從一個房間場景，切換到另一個房間場景。透過這樣的身體感，讓觀眾更能帶入故事之中。」作品不只挑戰觀眾既有的觀看習慣，觀眾也將透過彼此合作與協商，打造出一個新型態的觀看體驗。

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張碩尹表示，從開發到拍攝，在台灣跟英國兩地來回進行，最大的挑戰是「溝通」，「計畫結合了台灣團隊的機動性，以及英國的制度性，使得計畫更具策略性與長遠的規劃，結合兩國強向，才完成坐後作品。很感謝整個劇組團隊、技術人員、跟所有的朋友與贊助者，沒有他們的幫助，這個計劃是無法成形的。」

張碩尹（左）與爆炸理論（Blast Theory）計劃商業開發經理 Anne Rubert（右）合影。（林昶志攝影，文策院提供）

張碩尹工作室攜手爆炸理論，耗時近2年，共赴北投拍攝作品《Proof As If Proof Were Needed》，挑戰以表演、遊戲、影片、應用程式等概念製作的全新作品。由藝術家張碩尹與Matt Adams設計規劃，影片由導演蔡弦剛執導，演員夏騰宏與柯念萱主演，背景設定在一間台灣老公寓，圍繞著一個在災難中破碎崩解的婚姻故事，有別於傳統的線性觀看方式，團隊打造出一個特別的觀看空間，地板上以白色地線貼出公寓的平面圖，當觀眾走到不同房間時，牆面投影錄像便會呈現該房間正在發生的故事，觀眾可透過畫面和視角的切換，拼湊出故事的全貌。

評審團指出得獎理由，「此件作品讓我們感受到迷惘、沮喪和彼此疏離。一開始只是悶燒著，但是最終成為空間、故事、科技和人類行為之間產生了意料不到的聯繫和交會舞蹈。」

此外，張碩尹亦透露，今年夏天確定會將作品《Proof As If Proof Were Needed》帶回台灣，台灣觀眾有機會可以看到亞洲首映。

SXSW評審團指出，《Proof As If Proof Were Needed》空間、故事、科技和人類行為之間產生了意料不到的聯繫和交會舞蹈。（擷取自sxsw官網）

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