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竹北光節為國爭光 獲美國繆思設計獎最高榮耀「鉑金獎」

2025/03/18 14:35

新竹縣竹北市公所今年主辦的「竹北光節」全區參賽，榮獲美國繆思照明大獎最高榮耀「鉑金獎」。（記者黃美珠攝）新竹縣竹北市公所今年主辦的「竹北光節」全區參賽，榮獲美國繆思照明大獎最高榮耀「鉑金獎」。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北市公所今天宣布，上個月中才落幕的「2025竹北光節」本月就傳出榮獲美國繆斯設計獎（MUSE Design Awards）照明類的「鉑金獎」，超越直轄市的台中燈會、桃園燈會的「金獎」成績，成為全台同獎項燈會中的最高榮耀。

新竹縣竹北市公所今年主辦的「竹北光節」全區參賽，榮獲美國繆思照明大獎最高榮耀「鉑金獎」。（記者黃美珠攝）新竹縣竹北市公所今年主辦的「竹北光節」全區參賽，榮獲美國繆思照明大獎最高榮耀「鉑金獎」。（記者黃美珠攝）

竹北市長鄭朝方說，繼去年「竹北燈節」的主燈《天光漫舞》奪得IAA倫敦設計獎白金獎、瑞士LIT照明設計大獎後，今年的「竹北光節」更首度以整體燈區、並非單一作品參賽照明類組，全面展現光學、聲學、動力藝術、以及嗅覺工程的跨域整合成果。

鄭朝方說，能以整體場域報名國際獎項是個很大的挑戰，但竹北光節以科技與美學串聯6大燈區，出賽美國繆斯設計獎（MUSE Design Awards）照明類，最終拿下最高榮譽鉑金獎。

新竹縣竹北市公所辦的「2025竹北光節」6大燈區各有特色，全區獲美國繆思照明大獎最高榮耀「鉑金獎」。（記者黃美珠攝）新竹縣竹北市公所辦的「2025竹北光節」6大燈區各有特色，全區獲美國繆思照明大獎最高榮耀「鉑金獎」。（記者黃美珠攝）

他說，繆斯設計獎強調美學與功能性的結合，表彰涵蓋建築、室內、產品、景觀、照明等各領域的頂尖設計作品，每年吸引全球很多優秀設計團隊競逐。

新竹縣竹北市公所辦的「2025竹北光節」6大燈區各有特色，全區獲美國繆思照明大獎最高榮耀「鉑金獎」。（記者黃美珠攝）新竹縣竹北市公所辦的「2025竹北光節」6大燈區各有特色，全區獲美國繆思照明大獎最高榮耀「鉑金獎」。（記者黃美珠攝）

鄭朝方說，今年台中燈會、桃園燈會在照明領域分別獲得金獎，但仍不及竹北光節的鉑金獎項。

新竹縣竹北市公所辦的「2025竹北光節」6大燈區各有特色，全區獲美國繆思照明大獎最高榮耀「鉑金獎」。（記者黃美珠攝）新竹縣竹北市公所辦的「2025竹北光節」6大燈區各有特色，全區獲美國繆思照明大獎最高榮耀「鉑金獎」。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹北市公所辦的「2025竹北光節」6大燈區各有特色，全區獲美國繆思照明大獎最高榮耀「鉑金獎」。（記者黃美珠攝）新竹縣竹北市公所辦的「2025竹北光節」6大燈區各有特色，全區獲美國繆思照明大獎最高榮耀「鉑金獎」。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹北市公所辦的「2025竹北光節」6大燈區各有特色，全區獲美國繆思照明大獎最高榮耀「鉑金獎」。（記者黃美珠攝）新竹縣竹北市公所辦的「2025竹北光節」6大燈區各有特色，全區獲美國繆思照明大獎最高榮耀「鉑金獎」。（記者黃美珠攝）

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