高雄文資月3/29登場 串聯9大場館逾50場文化活動

「眷村聽歌：港都金曲再現」是今年高雄文資月主場活動。（高市文化局提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕今年高雄文資月將於3月29日熱鬧登場，文化局串聯黃埔新村等9大場館，將舉辦超過50場講座、走讀、市集和演唱會活動，21日下午2點開放報名。

高市文化局長王文翠表示，高雄自2022年開始策畫文資月活動，除呼應國際對於古蹟遺址的保存外，也希望更多人走入高雄文資場館，看見城市歷史底蘊。

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今年文資月將於3月29日至4月30日熱鬧登場，共策畫三大主題，包含呼應位於大樹的台灣鳳梨工場建成百年的「罐藏百年」系列活動，巡禮高雄現代化起點的「哈嗎星拾光派對」與今年文資月主場黃埔新村「眷村聽歌：港都金曲再現」，用流行音樂與眷村對話。

除主題活動策畫，更結合台灣鳳梨工場、打狗英國領事館、原愛國婦人會館、逍遙園、旗山車站、旗山生活文化園區、黃埔新村、舊三和銀行-新濱·駅前、鳳儀書院等9場館，推出高雄文資好康COUPON，邀請大家來高雄走春拿好康，體驗屬於高雄的歷史春遊。

台灣鳳梨工場今年迎來百年時刻，特地與春天藝術節合作，以希舞集聚舞蹈劇場《封存の黃金年代》為文資月拉開序幕。（高市文化局提供）

文化局表示，台灣鳳梨工場今年迎來百年時刻，特地與春天藝術節合作，以希舞集聚舞蹈劇場《封存の黃金年代》為文資月拉開序幕，以台灣鳳梨工場歷經一世紀的歷史風華與滿滿的女力，展現高雄工業發展重要的一頁。

更以「罐藏百年」於兒童節連假展開各種體驗活動，有適合孩童的「小小場長的考驗」及手作鳳梨萬花筒，王御風教授講述百年鳳梨工場與台灣食品發展背後的足跡故事。

「眷村聽歌：港都金曲再現」是今年文資月主場活動，文化局4月13、19及20日於黃埔新村打造專屬於港都眷村的金曲盛宴，其中，「再現民歌金曲」邀請王中平、周治平、方季惟、金智娟等民歌手演唱，「聲返眷村記憶」則安排以眷村創作眾多膾炙人口歌曲的陳昇、黃子軒，唱出對眷村的情感；「新聲代大派對」則由馬念先、八十八顆芭樂籽、國語作業簿DJ賴皮等，來一場與眾不同的眷村流行音樂盛會。

另，哈瑪星是高雄新市鎮起點，也是高雄文資場館集中區域，有無數歷史風華老屋矗立，文資月將以「哈嗎星拾光派對」展開一場哈瑪星的歷史風華散策。

4月3日至6日打狗英國領事館將進行小手牽大手歷史大冒險，透過問答手冊學習英領館的歷史，還有以哈瑪星歷史為主的文化走讀，由張守真老師親自講說，另配合AR系統對比古蹟今昔差異。

玩具的記憶市集活動兒童節連假期間將於原愛國婦人會館前院熱鬧登場。（高市文化局提供）

原愛國婦人會館也有一場哈瑪星系懷舊童玩節，4月11、12日有鹽埕老屋再生創意繪畫活動，相關活動訊息請上高雄文化資產網https://heritage.kcg.gov.tw/Folder/2025KHheritage；與文化高雄粉專https://www.facebook.com/khcculture查詢。

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