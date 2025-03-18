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屏東縣麟洛鄉鄭成功廟新空間啟用 客家鄉親更便利

2025/03/18 14:47

屏東縣麟洛鄉鄭成功廟生活空間啟用，展示地方特有的文化故事。（記者葉永騫攝）屏東縣麟洛鄉鄭成功廟生活空間啟用，展示地方特有的文化故事。（記者葉永騫攝）

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣政府與客家委員會合作在麟洛鄉鄭成功廟設立棚架生活空間，今天舉辦啟用典禮，周春米表示，這個地方以往就是麟洛鄉親重要的活動中心、年經人打球活動，還有圖書館，現在新的生活空間完成，更能提供鄉親最好的使用功能。

鄭成功廟棚架生活空間新建工程，以打傘遮蔭概念做為棚架下空間設計主軸，打造一座寬12公尺、高7公尺以混凝土結合鋼構的空間，多功能棚架空間提供辦理各項活動場域。棚架除了以百葉窗來達到通風效果，另外也設置電力通風扇，提高通風需求高時的效能，照明系統亦可提供光線不足時的彌補，讓夜間也可以安心的使用棚架下的空間，在棚架的側邊，設置有男、女及無障礙專用的洗手間，讓來民眾使用時有更加舒適的環境及空間。

屏東縣麟洛鄉鄭成功廟生活空間啟用。（記者葉永騫攝）屏東縣麟洛鄉鄭成功廟生活空間啟用。（記者葉永騫攝）

為了傳承麟洛鄉特有的文化故事，在棚架側邊設置繞境陣頭陳列室，除展示及保存具有價值性或特殊性的文物，也增設以「王爺奶奶回娘家（九如王爺奶轉後頭）」為主題的「文化故事藝術裝置」，讓到此的遊客更了解其典故，增添空間營造趣味性，在棚架前方的禾埕空間，以「源起、圓起、緣起」的六堆聚落開拓濫觴的歷史意涵，營造客庄聚落，有其源起、傳承與發揚的獨特意義。

屏東縣麟洛鄉鄭成功廟生活空間啟用，縣長周春米前往參加典禮。（記者葉永騫攝）屏東縣麟洛鄉鄭成功廟生活空間啟用，縣長周春米前往參加典禮。（記者葉永騫攝）

周春米表示，麟洛鄉鄭成功廟是地方的信仰中心，年輕學子在這裡打球，長輩在這裡活動，還有提供學子讀書的圖書館，但因為設備已老舊，因此爭取了1500萬元經費優化空間環境，提供更好的活動空間。

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