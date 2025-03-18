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藝術跨海連線！邀馬國藝術家新書發表及紙雕工作坊

2025/03/18 15:03

劉啟輝兩人將帶領民眾以二手字典創作紙雕異獸。（記者李文德攝）劉啟輝兩人將帶領民眾以二手字典創作紙雕異獸。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林故事館邀請馬來西亞藝術家劉啟輝、黃秀娟駐館近一個月，讓其發表醞釀19年之久的新書《馬來西亞山海經》，此外兩位藝術家帶民眾進行社區創作工作坊，以二手字典打造異獸，除落實永續利用外，更促進台馬文化交流。

劉啟輝、黃秀娟兩人1999年成立「擺渡人畫室」，帶領學生走進馬來西亞當地社區，認識每處景點歷史文化脈絡，長期致力於美術、生態教育，更推動以藝術營造社區。

劉啟輝介紹耗時19年創作的《馬來西亞山海經》。（記者李文德攝）劉啟輝介紹耗時19年創作的《馬來西亞山海經》。（記者李文德攝）

雲林故事館創辦人唐麗芳表示，2011年與擺渡人相遇，結下不解之緣，邀請兩人遠從馬國到雲林縣採參訪，走入社區當地文化，2014、16年以文化部「翡翠計畫」，雲林故事館針對馬來西亞文化出版《走讀馬來西亞》，同樣地，劉啟輝團隊也出版《雲林山海經》。特別的是《雲林山海經》以20鄉鎮市地圖輪廓，發想出異獸，深化地方特色。

唐麗芳表示，今年再度劉啟輝、黃秀娟兩名藝術家進駐將近1個月，除介紹其耗時19年著成的《馬來西亞山海經》，再將其規畫成特展，此外兩藝術家進行創作工作坊，帶領民眾用藝術為馬台兩國促進文化交流。

劉啟輝指出，《馬來西亞山海經》以旅行者的角度，花19年時間走遍馬國13州，配合當地神話故事，再融合該州地圖外形，共創造出67隻專屬於馬國的異獸，除能爬梳馬來西亞歷史外，更能深入了解每個地方不同神話、文化故事。

劉啟輝（左起），黃秀娟應雲林故事館創辦人唐麗芳邀請，到雲林故事館駐館近一個月，並介紹新作《馬來西亞山海經》。（記者李文德攝）劉啟輝（左起），黃秀娟應雲林故事館創辦人唐麗芳邀請，到雲林故事館駐館近一個月，並介紹新作《馬來西亞山海經》。（記者李文德攝）

劉啟輝表示，進駐雲林故事館除介紹新書外，更招募民眾以二手字典進行創作工作坊，以字典中發音，組合成一隻紙雕異獸，再發想出一個延伸故事。

唐麗芳表示，透過紙雕異獸方式，除能夠保有永續環保利用精神外，更是能形塑行動故事館，帶領民眾發想截然不同的在地故事，達到共創、共享、共好的目標，目前正積極召募有意願創作的民眾及募集二手字典，成品將展示在故事館，歡迎民眾共襄盛舉。

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