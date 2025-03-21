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新竹忠信愛樂交響樂團《起承轉續》第4場《續 Next…》獲滿堂采

2025/03/21 15:12

新竹忠信愛樂交響樂團昨晚在新竹市音樂廳演出四部曲《起承轉續》第4場《續 Next…》獲滿堂采。（忠信學校提供）新竹忠信愛樂交響樂團昨晚在新竹市音樂廳演出四部曲《起承轉續》第4場《續 Next…》獲滿堂采。（忠信學校提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕台灣新竹忠信愛樂交響樂團是北台灣的民間音樂團體，由駐節忠信學校樂團首席馮璞倡議，並與許家瑋、林清汝、鄭小妍、杜安雯、鄭慧豐等專業音樂人在2018年成立，昨晚在新竹市立演藝廳演出四部曲《起承轉續》第4場《續 Next…》獲滿堂采，也展現該樂團深厚的音樂實力。

新竹忠信愛樂交響樂團昨晚在新竹市音樂廳演出四部曲《起承轉續》第4場《續 Next…》獲滿堂采。（忠信學校提供）新竹忠信愛樂交響樂團昨晚在新竹市音樂廳演出四部曲《起承轉續》第4場《續 Next…》獲滿堂采。（忠信學校提供）

團長馮璞表示，新竹地區喜愛古典精緻藝術的人很多且品味高，因此指揮馬克．葛瑞森和團員們此次挑選具挑戰性的樂曲，包含：拉威爾的《達夫尼與克羅伊》、查維斯的《印第安交響曲》、吉松隆的《而鳥兒依然在（凝視著）》，以及巴爾托克的《為弦樂、打擊樂、與鋼片琴而譜的樂章》。

新竹忠信愛樂交響樂團昨晚在新竹市音樂廳演出四部曲《起承轉續》第4場《續 Next…》獲滿堂采。（忠信學校提供）新竹忠信愛樂交響樂團昨晚在新竹市音樂廳演出四部曲《起承轉續》第4場《續 Next…》獲滿堂采。（忠信學校提供）

除此也演出兩首演唱曲目：《小小讀書郎》 及《三尺講台》，兩曲是教育學者朱永新（&文子）詞曲原創，由新竹青年作曲家曾則予譜為交響樂章。朱永新是國際安徒生IBBY-iRead愛閱人物獎及香港全球教育「一丹獎」獲獎人。昨天的演出是全球首演，也邀請竹北「揚音混聲合唱團」和忠信學校天聲合唱團參與，獲滿堂采。

新竹忠信愛樂交響樂團昨晚在新竹市音樂廳演出四部曲《起承轉續》第4場《續 Next…》獲滿堂采。（忠信學校提供）新竹忠信愛樂交響樂團昨晚在新竹市音樂廳演出四部曲《起承轉續》第4場《續 Next…》獲滿堂采。（忠信學校提供）

前往聆賞的陽明交大校長林奇宏也認為是場難得的高水準音樂演出；前新竹市長林政則也深表認同，整個演奏是在滿堂「安可」的喝采聲中，再由指揮馬克葛瑞森率全團以狂野熱情的「拉丁曼波」為演出畫下了完美的句點。

忠信學校董事長楊洪秋霞與忠信學校校長廖婉君表示，昨天的音樂會是忠信創校55週年的感謝音樂會，感謝指導過忠信學子的教育工作者，讓學生在音樂美學的體驗上有更美好的經歷。

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