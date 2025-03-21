自己寫、動手畫！台南立人國小師生創作3繪本

立人國小師生團隊合作完成出版《媽祖救劫》、《開基玉皇宮的神奇金幣》、《翻閱，玉皇宮》等繪本，今天舉辦發表活動。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕立人國小師生團隊合作，自己寫、自己畫、自己設計，完成《媽祖救劫》、《開基玉皇宮的神奇金幣》、《翻閱，玉皇宮》等3繪本，出版成為學生的最佳畢業禮物。

立人國小今日攜手開基玉皇宮舉辦繪本發表會。立人國小校長王全興說，學生們用獨特的視角與純真的筆觸，呈現出在地社區的歷史與文化，每一筆、每一劃，都他們對這片土地的深刻體驗。

請繼續往下閱讀...

立人國小師生團隊合作完成出版《媽祖救劫》、《開基玉皇宮的神奇金幣》、《翻閱，玉皇宮》等繪本，成為學生的最佳畢業禮物。（記者王姝琇攝）

王全興表示，感謝開基玉皇宮和教育局支持，挹注25萬元撰寫及出版經費，讓饒富教育意義、充滿創意與溫度的繪本得以誕生；其次，結合數位閱讀提供互動與沉浸式體驗，讓這份美好無限延伸，此外也藉由趣味走讀融合學習與探索，帶領讀者走進書中世界，讓每段歷史故事更加鮮活。

《媽祖救劫》生動呈現海神保佑民眾的神話傳說，透過細膩的文字與精美圖畫，讓讀者跟隨故事腳步，感受媽祖慈悲與先民勇敢的精神。《翻閱，玉皇宮》則以「翻翻書」形式設計，帶領讀者穿越時光的長廊，追溯玉皇宮400年的歷史風華。

《開基玉皇宮的神奇金幣》以幽默與創意勾勒出玉皇大帝信仰的歷史脈絡，透過奇妙金幣串起過去與現在的故事情節，讓讀者在探尋金幣秘密的同時，感受到台南這座城市中廟宇建築與地方信仰的魅力。

參與創作的張晏榕同學表示，與來自不同班級的同學一同出版，歷時2個多月，最終看到我們的畫作被印刷成獨一無二的繪本，感謝校長為我們出版最佳的畢業禮物；另製成電子書、配上語音，讓更多人欣賞到我們的作品，相當有成就感；學校還指導我們以AI科技製作動畫和電子書，聲光效果和畫面相當具有臨場感。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法