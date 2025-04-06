台東舊議會歷史建築定名「就藝會」 成表演創生基地

台東縣舊議會變成「就藝會」，成為表演藝術創生基地。（記者黃明堂攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕台東歷史建築舊議會經中央補助及縣府投入共逾億元修繕，從議事殿堂變成藝術空間，並定名為「就藝會」表演藝術創生基地。館內各場域皆有提供租借方案，縣府歡迎大家探索新場地的使用潛力。

舊議會由斜槓的公務員呂阿玉先生設計，自民國53年完工後成為台東最高民意殿堂，至87年功成身退。後續曾短暫租借予法院作為臨時庭用，103年登錄為歷史建築。為活化歷史建築，縣府申請中央補助款與縣府挹注，共投入1億300萬餘元，自105年啟動調查研究與修復再利用計畫，打造成全新的表演藝術創生基地。

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文化處表示，就藝會委由奇努南戶外探索教育有限公司經營，將持續引入多元藝術創作與表演活動。園區內規劃多元藝文空間，包含可容納約70-80名觀眾的「小劇場」黑盒子表演空間、可供40人使用的大排練室與25人用的中排練室、適合辦理展覽與講座的多功能空間、預計可供24名藝術工作者入住的駐村空間，以及充滿原民風味的南島客廳。

文化處說，未來就藝會致力於融合各領域與不同年齡族群，提供多元的文化交流體驗及跨界合作的契機，除了成為藝文場所的新地標，更是展現地方藝術活力的象徵。

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