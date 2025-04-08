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鶯歌陶博館「交換日誌—輝文貞陶藝展」 走入三位藝術家內心世界

2025/04/08 14:28

黃明文以種植植物的感知與情感作為創作題材，表現種子歷經發芽和成長的姿態。（記者陳奕劭攝）黃明文以種植植物的感知與情感作為創作題材，表現種子歷經發芽和成長的姿態。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市立鶯歌陶瓷博物館即日起至4月27日展出「交換日誌輝文貞陶藝展」，在地陶藝家劉俊輝、黃明文、林嘉貞三人如同書寫日誌創作陶藝，展現50組件風格迥異的作品。「輝文貞」取自三人名字中各一字，卻意外有「迴紋針」的諧音。邀請大家走進三人的創作交流世界，感受不同作品激盪火花。更多展訊可上陶博館官方網站（https://www.ceramics.ntpc.gov.tw/）查詢。

靈感取自鹿角蕨的《lulu》系列，公仔造型與鹿角樹枝元素象徵生命延續，可愛模樣吸引觀眾目光。（記者陳奕劭攝）靈感取自鹿角蕨的《lulu》系列，公仔造型與鹿角樹枝元素象徵生命延續，可愛模樣吸引觀眾目光。（記者陳奕劭攝）

陶博館表示，成長於鶯歌陶瓷老街的黃明文，從小就跟隨父親習陶，用傳統手拉坯技法巧塑有機造型，以種植方面的感知與情感做為創作題材，靈感取自鹿角蕨的《lulu》系列，公仔造型與鹿角樹枝元素象徵生命延續，有的俏皮地吃著冰淇淋、有的沉浸在閱讀世界，可愛模樣吸引觀眾目光。

林嘉貞擅於雕塑與裝置藝術的結合，運用造型變化表現生活觀察及體悟。（記者陳奕劭攝）林嘉貞擅於雕塑與裝置藝術的結合，運用造型變化表現生活觀察及體悟。（記者陳奕劭攝）

林嘉貞致力結合雕塑與裝置藝術，呈現豐富的生命樣貌與造型變化。（記者陳奕劭攝）林嘉貞致力結合雕塑與裝置藝術，呈現豐富的生命樣貌與造型變化。（記者陳奕劭攝）

陶博館介紹，林嘉貞、劉俊輝都是鶯歌高職的陶藝老師，林嘉貞致力結合雕塑與裝置藝術，呈現豐富的生命樣貌與造型變化，《躁狂後沮喪》以美妙形體與自然釉色，探討新式雕塑與人體情緒的互動關係；劉俊輝感受全球暖化的威脅，探索面對浩劫的覺醒與行動，《異域II》以自然造型與白淨釉色，表達覺醒與行動後的未來希望。

劉俊輝從生態系統的浩劫到全球暖化的威脅，探索面對浩劫的覺醒與行動。（記者陳奕劭攝）劉俊輝從生態系統的浩劫到全球暖化的威脅，探索面對浩劫的覺醒與行動。（記者陳奕劭攝）

劉俊輝作品探討生態系統的浩劫到全球暖化的威脅，探索面對浩劫的覺醒與行動。（記者陳奕劭攝）劉俊輝作品探討生態系統的浩劫到全球暖化的威脅，探索面對浩劫的覺醒與行動。（記者陳奕劭攝）

陶博館館長張啟文表示，陶博館每年開放申請展徵件，提供陶藝家創作舞台。2022年的申請展入選者劉俊輝、黃明文、林嘉貞三位陶藝家透過不同的視野創作，記錄各自的生活體悟，察覺源於自己心中的感受，分享自由奔放的作品，展現自我的價值意義。觀賞者可以在其中尋找共鳴或差異，欣賞獨特的陶藝表現。

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