高雄社區打造「巷弄書屋」 5座書箱提供以書易書

放置在中仁街68號「夢想學校前」的書箱。（謝錫元提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市三民區豐裕里社區今（8）日出現5座書箱，里長謝錫元與高雄博愛青商會共同打造「巷弄書屋」，在5處定點放置書箱，24小時提供里民以書易書服務，讓社區透過書籍以更有溫度的方式連結。

三民區豐裕里社區內今起放置5座書箱，提供里民自主性以書易書服務。（謝錫元提供）

豐裕里「巷弄書屋」打造5座書箱，在社區5處地點提供以書易書服務。（謝錫元提供）

謝錫元表示，「巷弄書屋」的用意是讓里民可以互相交換認為不錯的書籍，把看完已不需要的書放到書箱內，也可選取想看的書帶走，5座書箱是由青商會的會友打造和彩繪，放置地點以安全、不會淋太多雨或太陽直曬的地方為主。除了他會定點巡邏視察放置的書本是否可適，也會請巡守隊幫忙巡邏，以確保書屋始終能維持整潔、有品質。

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民眾可以自行取走想看的書回家閱讀，也可以把認為不錯的書箱拿到書箱和大家分享。（謝錫元提供）

放置在三塊厝非營利幼兒園門口的書箱，將以適合孩童閱讀的童書或繪本為主。（謝錫元提供）

目前放置書箱的地點，包括中仁街68號「夢想學校前」、中庸街196巷「雜貨店旁」、中庸街170號「老點心攤位前」、三德西街168號「三塊厝非營利幼兒園門口」、中華橫巷5之1號「蘭馥郁咖啡工作室旁」，每個書箱約放置5至8本書籍，首批書籍由城市書店、格子外面出版社贊助提供，謝錫元期望未來每一本書，都是一位鄰居的分享；每一次翻閱，都是一場不期而遇的交流。

書箱放置在中庸街170號餐飲店前。（謝錫元提供）

放置在中華橫巷5之1號咖啡店前的書箱。（謝錫元提供）

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