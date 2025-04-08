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三鐵共構台鐵新烏日站 變身藝文展覽創新空間

2025/04/08 14:45

台鐵新烏日站停車場進行空間改造，將原本的閒置空間變身為展場，展出雕塑大師余燈銓與多位藝術家作品。（記者陳建志攝）台鐵新烏日站停車場進行空間改造，將原本的閒置空間變身為展場，展出雕塑大師余燈銓與多位藝術家作品。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕台鐵新烏日站結合捷運、高鐵台中站，是台中唯一三鐵共構的車站，每天搭車旅客眾多，經營停車場的大車河公司結合台灣鐵路公司，將原本的閒置空間打造成結合交通與藝文的創新空間，今天舉行「入境 vs 入鏡」藝術聯展開幕，邀請知名的雕塑大師余燈銓與多位藝術家舉行聯展，讓新烏日站成為旅客匆忙轉乘間可以停下腳步欣賞藝術作品的場域。

台鐵新烏日站停車場進行空間改造，將原本的閒置空間變身為展場，今天舉行「入境 vs 入鏡」藝術聯展開幕。（記者陳建志攝）台鐵新烏日站停車場進行空間改造，將原本的閒置空間變身為展場，今天舉行「入境 vs 入鏡」藝術聯展開幕。（記者陳建志攝）

台鐵公司表示，新烏日站地下停車場共有小型車266位，機車352位，大車河公司因公共藝術展覽提案具獨創性獲得青睞得標經營。本次新烏⽇站停⾞場改造涵蓋動線優化、安全升級與環境美化，地⾯鋪設與流線設計重新整建，不但提升⾞輛進出效率，還新增柵欄機與限⾼架設備，有效防範違停。⾄於計程⾞、臨停接送與商場卸貨區域則以顏⾊清楚畫分專⽤⾞道，並設置⼈⾏道，落實⼈⾞分流，全⾯守護通⾏安全。

新烏日站的地下停車場並導入智慧科技，設置｢⾞位引導｣與｢在席偵測系統｣，協助駕駛即時掌握可⽤⾞位，提升效率與便利性，並因應電動⾞停車需求，新增15格電動⾞充電位，含快充與標準設備，並配置防火毯，提升停⾞與充電的安全｡

台鐵新烏日站停車場進行空間改造，將原本的閒置空間變身為展場，展出雕塑大師余燈銓與多位藝術家作品。（記者陳建志攝）台鐵新烏日站停車場進行空間改造，將原本的閒置空間變身為展場，展出雕塑大師余燈銓與多位藝術家作品。（記者陳建志攝）

最特別的是，本次新烏⽇站停⾞場改造導入藝術元素，與知名雕塑家余燈銓合作，在⼤廳設置⼤型雕塑作品，並打造藝⽂廊道，今天舉行「入境 vs 入鏡」藝術聯展開幕，邀請楊蔓華、林孟君、張瓅勻、巫美智等藝術家展出油畫、⽔墨與多媒材作品。

大車河公司協理王霙棠表示，台鐵新烏日站是台中唯一三鐵共構的車站，每天進出的旅客眾多，過去停車場旁的這個區域是閒置空間，為了讓旅客可以感受藝術的氛圍，特別改造成展場，未來將會定期進行藝文作品展覽，讓車站成為結合交通與藝文的創新空間。

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