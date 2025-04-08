新北市美術館今起至4/13試營運 3檔開館展搶先看

新北市美術館試營運期間展出「往來／照見」典藏研究展。（新北文化局提供）

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市美術館4月25日開館，今（8）日起至13日試營運，平日上午10點至下午5點半、假日上午10點至晚間6點，開放「往來／照見」典藏研究展、「新店男孩：Don't Worry, Baby」、「再自然不過的事」3檔展覽；新北市文化局長張䕒育今預告，第4檔展覽「基進城市」25日起展出，26日至6月1日連6個週末，將有建築光雕、表演節目、主題市集等活動。

張䕒育表示，「往來／照見」典藏研究展梳理自台北縣時期文化中心的典藏作品，透過50件橫跨1930年代至今的藝術創作，例如陳浚豪《女媧神宮》、莊普《精神之塔》、張照堂《幽黯微光》等，探索人、事、物如何在時空交織中相互碰撞與映照，以及「在場」與「再現」城市的記憶與軌跡。

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「新店男孩：Don't Worry, Baby」由新北市藝術團體「新店男孩（莊普、蘇匯宇、吳東龍與已故藝術家陳順築）」攜手合作年輕藝術團體XTRUX，從長居新店郊區的經驗與觀察，結合遊戲引擎、沉浸式投影與傳統媒材，建構出流域、生活、靈感、藝術的生命景觀，帶出科技演進下真實與虛構間的時代課題。

「再自然不過的事」展覽呼應「全民美術館」定位，以自然地貌與人造環境更迭為發想概念，像是由螢光沙包堆疊出壯闊的山河地景、淡水河流域空拍衛星圖上構築迷你立體建物，藝術家郭奕臣、辛綺、徐世賢、劉致宏藉現地創作的形式，與民集體共創大型空間藝術裝置。

張䕒育指出，「開館系列活動」將於4月26日至6月1日連續6個週末登場，包含建築光雕、燈光造境、表演節目、主題市集，首週邀請雲門舞集及FOCASA馬戲團演出，還有煙火秀，園區內也有多座公共藝術作品展示，詳細資訊可至官網查詢。

文化局提醒，任何尺寸的雙肩背包、超過40×30×20公分的物品須寄物，大件行李需至服務台辦理。

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