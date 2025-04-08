《稅關新人下班生存指南》特展 穿越百年體驗淡水稅關員生活

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市立淡水古蹟博物館即日起至6月1日於淡水海關碼頭C棟倉庫，推出免費全新特展《稅關新人下班生存指南——淡水稅關五十會特展》，以120年前的《五十會》與《台關》雜誌為素材，透過沉浸式展覽場景，帶領民眾一窺日治時期淡水稅關員下班後的多采生活。

《淡水稅關五十會特展》的「開侖撞球」區一根指頭就能下場打球。（記者羅國嘉攝）

淡古館長蔡美治指出，此次特展以「稅關新人」的視角出發，設計入門、中級、高級與終極四大關卡，結合歷史文獻與互動體驗，呈現當年稅關員的日常活動；展場也設置五大主題場景，包括游泳、圍棋、網球、撞球與閱覽室。其中最具特色的是「提燈游泳」與「開侖撞球」體驗遊戲，前者讓參觀者在模擬場景中挑戰36公尺短秒游完，後者則以一指操控，考驗技巧與反應，趣味十足、老少咸宜。

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《淡水稅關五十會特展》的「提燈游泳」吸引許多遊客挑戰最速高手。（記者羅國嘉攝）

蔡美治表示，淡水稅關於1900年成立「五十會」，致力於同仁間情誼交流，並於1905年創辦雜誌《五十會》，記錄當時聚會、競賽、娛樂與地方大小事。今年適逢雜誌創刊120週年，特展藉由豐富展品與互動設計，重現當年稅關員「下班後的生存指南」。此外，淡古自營Podcast頻道《淡博名利》也將推出新一季節目，內容延伸特展主題，分享更多鮮為人知的逸聞趣事。

除了C棟的《稅關新人下班生存指南》特展外，B棟倉庫同步展出《淡古聯萌》IP特展，分為古蹟轉身術、淡古喫茶聚、海關美拍趣三大主題區，並有10座實體公仔與民眾互動拍照，透過創意展演活化古蹟形象。更多展覽詳情與活動訊息，可至官方網站 www.tshs.ntpc.gov.tw，或追蹤淡古臉書及Instagram粉絲專頁。

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