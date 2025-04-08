自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

《稅關新人下班生存指南》特展 穿越百年體驗淡水稅關員生活

2025/04/08 15:01

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市立淡水古蹟博物館即日起至6月1日於淡水海關碼頭C棟倉庫，推出免費全新特展《稅關新人下班生存指南——淡水稅關五十會特展》，以120年前的《五十會》與《台關》雜誌為素材，透過沉浸式展覽場景，帶領民眾一窺日治時期淡水稅關員下班後的多采生活。

《淡水稅關五十會特展》的「開侖撞球」區一根指頭就能下場打球。（記者羅國嘉攝）《淡水稅關五十會特展》的「開侖撞球」區一根指頭就能下場打球。（記者羅國嘉攝）

淡古館長蔡美治指出，此次特展以「稅關新人」的視角出發，設計入門、中級、高級與終極四大關卡，結合歷史文獻與互動體驗，呈現當年稅關員的日常活動；展場也設置五大主題場景，包括游泳、圍棋、網球、撞球與閱覽室。其中最具特色的是「提燈游泳」與「開侖撞球」體驗遊戲，前者讓參觀者在模擬場景中挑戰36公尺短秒游完，後者則以一指操控，考驗技巧與反應，趣味十足、老少咸宜。

《淡水稅關五十會特展》的「提燈游泳」吸引許多遊客挑戰最速高手。（記者羅國嘉攝）《淡水稅關五十會特展》的「提燈游泳」吸引許多遊客挑戰最速高手。（記者羅國嘉攝）

蔡美治表示，淡水稅關於1900年成立「五十會」，致力於同仁間情誼交流，並於1905年創辦雜誌《五十會》，記錄當時聚會、競賽、娛樂與地方大小事。今年適逢雜誌創刊120週年，特展藉由豐富展品與互動設計，重現當年稅關員「下班後的生存指南」。此外，淡古自營Podcast頻道《淡博名利》也將推出新一季節目，內容延伸特展主題，分享更多鮮為人知的逸聞趣事。

除了C棟的《稅關新人下班生存指南》特展外，B棟倉庫同步展出《淡古聯萌》IP特展，分為古蹟轉身術、淡古喫茶聚、海關美拍趣三大主題區，並有10座實體公仔與民眾互動拍照，透過創意展演活化古蹟形象。更多展覽詳情與活動訊息，可至官方網站 www.tshs.ntpc.gov.tw，或追蹤淡古臉書Instagram粉絲專頁。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應