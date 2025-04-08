基隆美術館推《超越理想的風景》 展現平子雄一的奇幻祕境

基隆市文化觀光局今（8）日於基隆美術館推出《超越理想的風景——平子雄一個展》，邀請日本知名藝術家平子雄一首次在台灣美術館辦個展。（記者俞肇福攝）

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市文化觀光局今（8）日於基隆美術館推出《超越理想的風景——平子雄一個展》，邀請日本知名藝術家平子雄一首次在台灣美術館辦個展，平子雄一出生於日本岡山，作品曾受多家國際藝術機構收藏，創作常以萬物有靈為觀點，象徵人與自然的共存。

基隆市文化觀光局今（8）日於基隆美術館推出《超越理想的風景——平子雄一個展》，邀請日本知名藝術家平子雄一首次在台灣美術館辦個展。（記者俞肇福攝）

本次展覽展期自即日起至6月29日止，平子雄一今天在現場親自導覽，並將於5月3日、17日及6月21日舉辦3場專家導覽，深入介紹其創作理念，有興趣民眾可以到場欣賞體驗藝術家筆下超越現實的奇幻風景。

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基隆市長謝國樑表示，平子雄一的作品，展現城市與自然交會的奇幻想像。他強調，市府積極推動城市再生與文化發展，期望基隆能成為藝術能量與國際文化交流的重要場域，也讓更多人看見基隆豐富的人文底蘊與藝術潛力。

喜愛繪畫的基隆副市長邱佩琳指出，平子雄一的作品色彩大膽卻和諧，以細膩的藝術語彙，將基隆的群山與港灣融合其代表性的創作角色「小樹人」，彷彿走入童話般的自然祕境，傳遞出自由與純粹的內在情感，希望民眾透過這場展覽，獲得療癒與靈感。

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