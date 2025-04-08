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竹藝術品隱身茶園中 古坑樟湖新亮點

2025/04/08 15:31

在樟湖生態國中小學後方茶園中由藝術家蔡惠婷與社區竹藝藝師、學校師生及家長合力打造的竹藝地景藝術「螺．森響起」，成為地方新亮點。（記者黃淑莉攝）在樟湖生態國中小學後方茶園中由藝術家蔡惠婷與社區竹藝藝師、學校師生及家長合力打造的竹藝地景藝術「螺．森響起」，成為地方新亮點。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣府與古坑樟湖生態中小學、社區居民、藝術家，合力在樟湖舊挑筍古道上以竹子、竹編打造一個「殼」外型的竹創地景裝置藝術，今（8）日完工亮相，佇立在茶園中成為在地新亮點，遊客可靜心沉思、看雲海及山景，也可做為學生及孩童的遊戲場。

竹藝地景藝術「螺．森響起」是由藝術家蔡惠婷與在地竹藝師、樟湖國中小學師生及家長一起完成。（記者黃淑莉攝）竹藝地景藝術「螺．森響起」是由藝術家蔡惠婷與在地竹藝師、樟湖國中小學師生及家長一起完成。（記者黃淑莉攝）

縣府計畫處長李明岳指出，縣府向農村發展及水土保持署爭取220萬元補助，推動大古坑地區的經濟產業發展，其中結合樟湖在地竹工藝及藝師、外地藝術創作者與樟湖國中小學師生，創造竹編地景藝術品，未來期望把散落在雲林各地的珍珠串起來，以永續結合在地發展的概念，呈現在地的美好及亮點。

樟湖生態國中小學校長陳清圳表示，樟湖早在日治時期就有竹產業，後因塑膠等產業發展而衰弱，透過藝術家帶領，社區共做及學校師生、家長協做完成，這件裝置藝術就會有記憶、故事，孩子在參與過程學習詮釋人與土地、自然、社區關係。期待未來有第2、3座，每座地景藝術都代表村落的文化與底蘊，逐步把雲林的珍珠串成項鍊。

作品是由工藝家蔡惠婷團隊操刀，她指出，樟湖有很多貝殼化石，以貝殼為發想，取名為「螺．森響起」。發想意涵為「螺」就代表在地的貝殼化石，承載在地歷史人文，就是隱身在森林、茶園等大自然萬物之中，響起是希望大家對樟湖貝殼化石景觀認識，也喚起大家與土地連結，如何愛護土地，期望大家來到樟湖可以來參觀，停下腳步在大自然中靜心一下。

茶道老師吳書緹帶領樟湖學生在竹編地景藝術內展演茶道。（記者黃淑莉攝）茶道老師吳書緹帶領樟湖學生在竹編地景藝術內展演茶道。（記者黃淑莉攝）

地景裝置藝術創作從選址到創作過程，社區居民、學生都共同參與。今天完工亮相樟湖國中小學生表演爵士鼓、社區理事長林啟顯演奏二胡，茶道老師吳書緹帶領學生在竹藝術品裡展演茶席。

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