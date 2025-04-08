屏東「醬人．釀時光」特展登場 訴說客家味守藝人的故事

「醬人．釀時光—屏東客家味个守藝人」特展今起開展。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕在物資匱乏的年代，客家先民運用乾、醃、泡、醬等技巧延續食物壽命，造就獨特的釀醬文化，屏東縣政府客家事務處今天（8日）起推出「醬人．釀時光—屏東客家味个守藝人」特展，帶領觀眾穿越時空，深入屏東六堆客庄認識這項獨特產業。

屏東縣政府今起於屏菸1936文化基地2樓客家館推出全新特展「醬人．釀時光—屏東客家味个守藝人」，屏東縣長周春米（中）主持開幕。（記者羅欣貞攝）

特展今起於屏菸1936文化基地屏東客家館開展，展至10月26日，以「歲月之釀」、「技藝之釀」、「屏東名醬」三大主題展區，呈現客家族群3百年來的釀造智慧與風土韻味。

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屏東縣長周春米表示，為帶領民眾深入屏東六堆客庄文化產業，除了往年在1936文化基地設置客家文物館常設展、舉辦屏東釀醬生活節外，今年特別推出釀醬特展；釀醬不僅是食材料理的藝術，更承載深厚的文化意涵，為此，特別開設8場職人餐桌，邀請職人與大家分享客家釀醬品牌特色與多元風味，歡迎有興趣的朋友把握時間，走入屏菸，體驗這份獨特的文化魅力。

「醬人．釀時光—屏東客家味个守藝人」特展內容豐富，展場還飄散著陣陣醬香。（記者羅欣貞攝）

「釀，是時間的藝術，更是生活的智慧」，屏縣府客務處表示，屏東平原地理環境優越、水源充沛、日照充足，加上農產豐饒與職人堅持，讓屏東成為台灣釀醬的重要據點。此次特展的「屏東名醬」，精選12家屏東在地釀造品牌，展出代表產品與創新故事，包括獲得國際美食大獎的豆油伯、以家族精神傳承美味的萬津醬園、以及主打無毒農法的大地酵素等，都展現了職人對土地與時間的深厚情感。

特展呈現客家族群的釀造智慧。（記者羅欣貞攝）

為打造科技融入展場氛圍，也與義守大學數位多媒體設計學系合作，設計數位互動體驗區，讓民眾在遊戲中認識屏東釀醬的多元風貌。

8場職人餐桌活動，將透過職人餐桌呈現客家釀醬的美味、手作體驗、知識與技藝的傳承，即日起開放報名，詳情可上到屏東縣政府客家事務處粉絲專頁查詢。

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