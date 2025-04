南非藝術怪才出手！ 這齣劇亞洲首演太瘋了 連AI也無法預測的是...

《女先知》中舞者的身影投影於巨大書頁之上。(北藝中心提供)

〔記者董柏廷/台北報導〕由台北表演藝術中心推出的北藝嚴選系列,將於4月11日至13日,在台北表演藝術中心大劇院,呈現南非當代藝術大師威廉・肯特里奇(William Kentridge)的作品《女先知》(SIBYL),為此劇的亞洲首演。作品融合動畫、音樂、舞蹈與動態裝置的跨界作品,以古希臘神話中象徵命運啟示的女先知為靈感,回應人類面對科技與未來不確定性的焦慮,也展現藝術如何成為另一種感知現實的方式。

《女先知》融合音樂、舞蹈、動畫、雕塑等,打造命運與科技交織的寓言。(北藝中心提供)

第一瘋在於「視覺」。全劇分為兩部。首部《瞬間已逝》(The Moment Has Gone)透過炭筆動畫與默劇影像,描繪人物在歷史記憶中被不斷擦除與重構,呈現時間的流動與遺忘的重量;第二部《等待女先知》(Waiting for the Sibyl)則將舞者的身影投影於巨大書頁之上,動作如風吹落葉般無定,隱喻命運無法預測的軌跡。觀眾宛如進入一場詩意卻不安的觀看空間,聲音與影像交錯,現場如同一場無聲預言的實境演繹。

恩蘭拉‧馬哈蘭古(左)與凱爾‧謝潑德分享《女先知》音樂創作的想法與靈感。(北藝中心提供)

第二瘋在於「音樂」。由即興鋼琴家凱爾・謝潑德(Kyle Shepherd)與來自南非的合唱暨編舞家恩赫蘭赫拉・馬哈蘭古(Nhlanhla Mahlangu)共同創作,兩人以即興與傳統、理性與本能交織出獨特聲音結構,從鋼琴的斷裂節奏到合唱的低迴吟唱,建立出一種緊繃卻深沉的聽覺經驗。音樂不只是襯底,更像一種推動敘事的力道,也讓整場演出帶有某種宗教儀式般的深度。

肯特里奇出生於1955年南非約翰尼斯堡,早期研習政治與戲劇,長年創作聚焦歷史、記憶、權力與身份等主題。他擅長運用炭筆素描結合動畫與現場表演,打造獨具詩意與批判性的藝術語言。《女先知》不只是一次表演呈現,更像是一場介於預言與現實之間的實驗,邀請觀眾思考:在這個資訊與控制共存的年代,人們對命運能保有多少主動權?

南非當代藝術大師威廉・肯特里奇。(北藝中心提供)

