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破１０萬人朝聖還沒看？粉紅圓點入侵台北夜晚 「草間彌生」特展加碼好康

2025/04/09 08:51

粉紅圓點氣球在城市燈光中構成草間彌生標誌性的異世界感官場域。（北師美術館提供）粉紅圓點氣球在城市燈光中構成草間彌生標誌性的異世界感官場域。（北師美術館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由北師美術館主辦的「草間彌生的『軌跡』與『奇跡』」特展，自去年底開展便話題不斷，即將進入閉展倒數1個月，不只參觀人數即將突破10萬，北師美術館更宣布加碼，4月起每週六延長開館到晚間8點半，讓觀眾能親身體驗草間彌生那宛如掉進幻境的「夜間魔力」。

觀眾走進北師美術館，巨大的粉紅波點氣球彷彿入侵現實，尤其到了夜晚，位在2樓挑高展廳的《圓點的強迫妄想》裝置透過大片落地窗倒映整個展場與城市街景，燈光點亮後，宛如一座浮現夜空的鏡屋宇宙。這不只是拍照打卡的絕佳時機，更是進入草間彌生藝術世界的最佳入口。

《圓點的強迫妄想》於夜間點燈後，巨型裝置倒映於北師美術館2樓展間，宛如空中漂浮的幻象體。（北師美術館提供）《圓點的強迫妄想》於夜間點燈後，巨型裝置倒映於北師美術館2樓展間，宛如空中漂浮的幻象體。（北師美術館提供）

展覽展出近70件草間彌生作品，包含繪畫、軟雕塑、服裝設計、行為藝術以及錄像裝置等，觀眾可以一次飽覽草間彌生自1950年代起的創作軌跡，其中多件作品為首次在台亮相。展覽也聚焦她創作最具實驗性、爆發力的時期，從紐約地下藝壇到時尚藝術跨界的全盛階段通通涵蓋，一展這位日本前衛藝術女王不為人知的藝術面貌。

此外，展覽畫冊也即將於四月中旬推出，除了收錄全展作品圖版與完整年表，還推出兩種收藏級封面：一為「圓點珍藏版」，全球限量500本，以草間工作室指定Pantone粉紅搭配燙銀封面製作，另一則為「幻影無限版」，以金色網狀幻境呼應展中作品《幻影的彼方》，兩者皆享預購折扣優惠。展期至2025年5月4日止，採線上預約入場制度，詳詢北師美術館官網與臉書。

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