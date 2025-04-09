再住一次圖書館！延續去年好口碑 土庫圖書館夜宿4/11登場

延續去年好口碑，雲林縣土庫鎮立圖書館4月11日再辦夜宿圖書館活動。圖為去年情形。（資料照，記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕「想再住一次圖書館！」雲林縣土庫鎮立圖書館去年響應世界閱，在馬光分館舉辦夜宿圖書館活動，獲得家長、孩童好評。今年延續好口碑，9名馬光國小附設幼兒園童同在4月11日晚間夜宿，小朋友們化身小小探險家，將在圖書館內尋寶。

圖書館長彭冠綸表示，回顧去年，6名中、大班幼兒園孩童首次在沒有家長陪同下，穿著睡衣、帶著枕頭棉被住進圖書館。當晚他們參加「光影故事時間」、「枕頭遊戲」等設計豐富的體驗課程，不僅玩得盡興，也在無形中學會了自理、合作。

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延續去年好口碑，雲林縣土庫鎮立圖書館4月11日再辦夜宿圖書館活動。圖為去年情形。（資料照，記者李文德攝）

彭冠綸說，延續好口碑，「今年續辦」，此次持續與馬光國小附設幼兒園合作，將報名人數稍稍增加，其中有1名孩童去年參加過，今年再加入，9名學童4月11日晚間睡在馬光分館，屆時將有枕頭戰、圖書館探險尋寶、玩具分享等，一早起床帶領小朋友們整理被子、晨間律動。

土庫鎮長陳特凱表示，這項活動是圖書館推動閱讀生活化的重要嘗試，不僅點燃孩子們對閱讀的熱情，也讓家長們看到孩子的成長與轉變。為了讓這項創新閱讀行動延續，今年將持續優化活動內容，期望打造更豐富、更溫暖的圖書館記憶。

馬光國小校長胡光漢表示，馬光國小就在圖書分館隔壁，附設幼兒園的小朋友每週都步行借書，對圖書館環境非常熟悉，更是成為校園生活的一部分。透過夜宿圖書館的安排，讓孩子從「愛去圖書館」到「把圖書館當成生活的一部分」，是一份非常有意義的教育實踐。

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