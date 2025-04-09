法國生活節5月重返高雄！法國在台協會訪高市府致謝

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府與法國在台協會再度攜手策畫2025法國生活節在高雄，法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）率同仁拜會高雄市長陳其邁，除表達對活動續辦及擴大規模的高度期待，也針對雙方教育及經貿合作等議題深入討論，期盼深化合作關係。

法國在台協會龍燁主任拜會高雄市長陳其邁，雙方就再度合作「2025法國生活節在高雄」、教育及產業合作等議題深入交流。（行國處提供）

陳其邁歡迎再度到訪的龍燁主任，表示去年首度攜手辦理「法國生活節在高雄」即獲熱烈迴響，今年再度合作更呼應6月即將在法國尼斯舉辦的第3屆「聯合國海洋會議」，以「法國蔚藍海岸」為主題，共同推廣高雄與法國的海洋文化，期待合作成果深化台法交流情誼。

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龍燁則感謝市府熱情歡迎及支持，表示很開心能再次於高雄舉辦法國生活節，今年不僅邀請4至6月駐村駁二藝術特區的法國插畫家克里斯（Christopher Boyd）設計活動主視覺，法國在台協會也邀請法國藝術家、企業、學校等各領域夥伴參與，期待開展更多合作機會。

龍燁更肯定高雄在半導體產業、人工智慧領域的領導地位，強調將持續推動台法在文化、科技、安全與經濟等領域穩定交流，並期待加速推展教育合作計畫，讓南台灣民眾能更深入了解法國語言及文化。

法國生活節訂於5月23日至25日重返駁二、規模更勝去年，今年以「法國蔚藍海岸」為主軸，高市行政暨國際處長張硯卿表示，活動規模與內容都更加豐富，涵蓋藝術、滾球、法式音樂、VR科技、戶外講座及海洋文化體驗，並集結法式與在地特色品牌、文化機構、法式餐廳與知名烘焙品牌，呈現更多元的法式文化體驗，讓民眾在體驗法式風情的同時，也關注高雄及法國的海洋文化與環境永續。

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