台東大學圖書館如綠色金字塔 再奪2025台灣建築永續獎銀級獎

台東大學圖書資訊館狀似金字塔，獲「2025台灣建築永續獎」公有建築類別銀級獎。 （記者黃明堂攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕台東大學圖書資訊館為地下1層、地上5層綠建築，於2014年落成啟用，以狀似金字塔造形屢獲國內外建築獎項，曾入選世界八美圖書館，成為熱門打卡景點。昨天再獲台灣永續能源研究基金會主辦之「2025台灣建築永續獎」公有建築類別銀級獎，成為本年度全國唯一獲獎之校園建築。

台東大學校長鄭憲宗親自出席領獎，設計建築師陳良全、圖書資訊館吳錦範組長陪同出席觀禮。東大表示，本屆公有建築類金級獎從缺，台東大學圖書資訊館與雙和醫院B基地並列銀級獎，顯示在永續建築領域之卓越表現。

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東大說明，圖資館由境向聯合建築師事務所陳良全建築師操刀設計，取材台東山水意象，融合地景式建築語彙，建物座落於校園軸線端點，與自然環境融為一體。外牆以砌石造型清水模呈現，屋頂覆蓋綠色植被，遠觀彷若綠色金字塔，承載知識文化內涵，猶如馬雅文化「森林中的古文明」再現。

在永續設計層面，圖資館充分展現多項節能環保特色：不規則玻璃窗設計引入大量自然光，降低照明能耗；屋頂植生層有效調節室溫，減少空調使用；三樓挑空設計產生煙囪效應，促進空氣自然對流；整體空間配置依據日照強度進行規劃，以達建築舒適與節能之平衡。

東大說，圖資館獨特的三角型建築結構除具美學意涵外，更大幅提升抗風與耐震性能。2016年的尼伯特強颱，打破了台東百年氣象紀錄；2022年台東發生規模6級的地震，兩次的天災中，圖資館屹立不搖，展現了優異之結構設計與防災能力。

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