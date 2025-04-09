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藝術美學公益行動進偏鄉 首場嘉義縣南靖國小登場

2025/04/09 16:23

南靖國小學生舞動身體，開心學舞蹈。（記者林宜樟攝）南靖國小學生舞動身體，開心學舞蹈。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕正聲嘉義電台攜手雯翔舞團將舞蹈藝術美學帶進偏鄉，進行「青春飛舞 藝起強大」系列公益活動，首場今天在嘉義縣水上鄉南靖國小登場，透過肢體創作體驗，培育學童藝術欣賞與創作能力。

舞者帶領孩子舞動身軀。（記者林宜樟攝）舞者帶領孩子舞動身軀。（記者林宜樟攝）

正聲嘉義電台台長吳春滿表示，為扎根偏鄉學童藝術教育，透過各類藝文團隊的邀演，豐富、開闊學童的藝術涵養和眼界，此次與嘉義雯翔舞團合作，運用舞蹈呈現，引導學童認識肢體與身體的感知、開啟創意想像力。

今天活動有舞蹈演出，肢體開發、創意發想及角色扮演體驗，讓孩子從視覺、聽覺與舞者的舉手投足中感受舞蹈之美，透過舞蹈認識肢體、開發身體潛能，喚醒孩子的肢體動覺能力，並化身為舞者，成為演出角色，許多孩子盡情擺動肢體，開心地說：「好好玩！」

舞者與孩子開心互動。（記者林宜樟攝）舞者與孩子開心互動。（記者林宜樟攝）

吳春滿說，電台結合在地優質團隊進入偏鄉做公益，感謝漢儒文教基金會、華儒青年關懷基金會、晉達食品有限公司、木棉花國際股份有限公司以及老楊食品一同支持，公益系列活動將再前往嘉義縣六美、雙溪及美林國小等偏鄉小校，藉由舞蹈的肢體開發與帶領，激發培養孩子的美學及創意。

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