新埔柿染坊賣穿山甲！手作萌樣讓人驚豔（影音）

新竹縣柿染文化協會附設柿染坊平面設計師蔡晨苓手上大大小小的限量穿山甲，都是協會會員們雙手手做的特色文創商品，價格不斐，但也獲得同好買單收藏。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕被公告保育的穿山甲竟成了貨架上的商品！原來是新竹縣柿染文化協會附設的「柿染坊」所設計、手作的柿染文創商品。從設計鱗片花紋、染布、裁剪到縫製，每個都是協會成員們嘔心瀝血的創作，少則3、4天完工，多則要1週以上，這是他們作為「綠色商店」，替新竹縣中年失業或退休後二度就業的人們，殺出一條「藍海經濟」的路外，也呼應了協會環保、愛地球的創立宗旨。

新竹縣柿染文化協會柿染坊設計師蔡晨苓手上最大的柿染穿山甲大約半個人高。（記者黃美珠攝）

協會總幹事鍾夢娟説，柿染是一種植物染，用做柿餅後廢棄的柿子皮當染料。由於新埔是柿餅之鄉，所以2010年他們在新埔成立協會，號召全縣中年失業或退休後仍能勞動的鄉親投入，大家一起研習如何用更環保、經濟的方式，結合各自所長，研習在這個年代發揚柿染這項傳統技藝，目前共有30名會員。

請繼續往下閱讀...

新竹縣柿染文化協會走過15個年頭，今年開始進駐前新埔鎮代會開張見客，1樓是展售場，2樓則是體驗教室。（記者黃美珠攝）

14年前他們成立柿染坊，從只是展示會員們的研習成果，到慢慢轉型推出系列商品。後來又有設計師蔡晨苓、孫慧婷等年輕人加入，注入文創巧思進行產品設計和宣傳，多元化手做柿染商品，還提供柿染DIY的體驗後，年營收可達百萬，今年更從原來的新竹縣立仁愛之家，承租已被登錄為新竹縣歷史建築的前新埔鎮代會辦公廳舍作為門市。

新竹縣柿染文化協會的體驗課程，有興趣者可以體驗冷染（上），也可以體驗刷染（下方），花費的時間只要1、2個小時。（記者黃美珠攝）

蔡晨苓說，目前工坊推出的產品從餐具隨身袋、名片夾、揹包、帽子、服飾，到門簾、各種玩偶、飲料提袋、手機掛帶等應有盡有。這些商品平時只要不刻意搓揉、或用太強烈的洗潔劑清洗，褪色只是色澤變淡一些，不會東一塊、西一塊的掉色。

新竹縣柿染文化協會柿染坊的柿染產品，全部是協會會員們雙手和智慧的結晶。（記者黃美珠攝）

考慮柿染本就是一種環保手工技藝，近年他們的產品除了文創，更增添社會責任，像是在世界穿山甲日推出前述限量20隻、大小不等的手工柿染穿山甲玩偶，維妙維肖，具有環保、愛護生態的宣傳功能。

蔡晨苓直言，這些穿山甲是會員們用雙手完成一道又一道繁複工序手做而來，所以價格上也比坊間大量製造的絨毛玩具要「高貴」。

4種尺寸的穿山甲娃娃，售價從5500元到1萬5000元不等，除了依尺寸，也根據鱗片上的紋路精細程度而定，隻隻都得來不易，也從中彰顯野地現存穿山甲的珍貴和不容易。

新竹縣柿染文化協會柿染坊設計師蔡晨苓手上最大的柿染穿山甲大約半個人高。（記者黃美珠攝）

鍾夢娟説，他們的用心獲得消費者肯定，推出後已賣出2隻，讓他們看到在當前一片文創商機中，他們堅持從環保出發打造自己藍海策略的前景，未來也會持續以一年一主題，讓更多的人看到柿染的魅力。

新竹縣柿染文化協會的手做柿染產品，從服飾、帽子、揹包、飲料提帶等應有盡有。（記者黃美珠攝）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法