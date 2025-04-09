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「古城遊蹤」聯展 台南悠遊畫會為府城建城300年獻藝

2025/04/09 17:30

台南市悠遊畫會至今已邁入第21年，台南在地活動力強的藝術團體。（台南市悠遊畫會提供）台南市悠遊畫會至今已邁入第21年，台南在地活動力強的藝術團體。（台南市悠遊畫會提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕響應今年「府城建城300年」，台南市悠遊畫會策劃「古城遊蹤」會員聯展，即日起在吳園藝文中心公會堂展覽室展出，為府城濃厚文化增添色彩。

這次展覽以台南古城文化為主題，共展出46幅會員精采作品。展覽聚焦於台南現存的4座歷史城門，大東門、大南門、小西門及兌悅門，以一磚一瓦的筆觸勾勒出城門的歷史軌跡與文化記憶。透過油畫、水彩、粉彩與壓克力等多樣媒材，藝術家們以獨到視角描繪出廟宇、古蹟、街角與在地風貌，詮釋府城300年（源自台南在1725年開始興築台灣府城）的歲月風華。

「古城遊蹤」會員聯展，聚焦於台南現存歷史城門。（台南市悠遊畫會提供）「古城遊蹤」會員聯展，聚焦於台南現存歷史城門。（台南市悠遊畫會提供）「古城遊蹤」會員聯展，即日起在吳園藝文中心公會堂展覽室展出。 （台南市悠遊畫會提供）「古城遊蹤」會員聯展，即日起在吳園藝文中心公會堂展覽室展出。 （台南市悠遊畫會提供）

其中1幅大南門城畫作，原本佇立城門邊的百年南洋杉蒼翠，但去年被工務單位宣稱「染病」而無預警移除消失，美麗畫作亦意外成了歷史見證。

這幅大南門城畫作，見證原本佇立城門旁的蒼翠南洋杉。（台南市悠遊畫會提供）這幅大南門城畫作，見證原本佇立城門旁的蒼翠南洋杉。（台南市悠遊畫會提供）

台南市悠遊畫會創立於2004年，至今已邁入第21年，是一個以戶外寫生為核心的藝術團體，在地深耕文化發展。會員們每週四風雨無阻，穿梭於台南各個角落寫生創作，目前會員人數已達60人，持續為城市文化注入豐沛的藝術能量。

為拉近藝術與民眾的距離，畫會將於4月12日與13日下午2時舉辦「藝術家現場人物速寫」活動，由藝術家現場為民眾免費速寫，增添互動趣味。

悠遊畫會表示，期盼將藝術與歷史結合，讓更多人深入認識並感受台南的文化底蘊與藝術魅力，共同為「府城300年」的輝煌歷史留下珍貴的一頁。

「古城遊蹤」會員聯展，即日起至4月17日，地點在吳園藝文中心公會堂展覽室。

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