「改編自真人真事」展開幕 小說家劉芷妤台上哭喊：「請你去簽」

「改編自真人真事：當代性別事件的噤聲與反抗」特展即日起至10月12日於台文基地展出。（宜東文化提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立台灣文學館主辦的特展「改編自真人真事：當代性別事件的噤聲與反抗」即日起至10月12日，在台灣文學基地登場。展覽聚焦性別壓迫與社會暴力如何在文學中留下痕跡，透過當代文學作品回應真實事件，試圖揭開被忽視的傷口，也為社會提供集體療癒的可能。除了首次公開展出邱妙津《生活週記》與履歷原稿，以及作家林奕含由家屬授權提供的課堂報告與書房收藏品，展覽也邀請多位創作者共同參與，包括小說家劉芷妤，其作品《女神自助餐》以有聲書形式在展場中播放，打造出沉浸式聲音空間。

今（9）日開展記者會上，劉芷妤分享創作《女神自助餐》的心路歷程，她表示，雖曾積極參與社運，卻不願面對性別壓迫與自身經歷。「我曾覺得談女性處境是一種悲情牌，甚至不願承認自己是受害者，直到開始動筆，我才知道：那些我不願說出口的事，並不是不存在，只是我選擇了沉默。」劉芷妤指出，這些沉默不是偶然，而是文化制度壓抑造成的結果。「像英劇《混沌少年時》，青少年如何在網路上被厭女思想滲透；又如中國鐵鍊女事件，重點從來不是法律怎麼寫，而是文化選擇了什麼樣的沈默。」她也將這套思考邏輯，延伸至去年甫出版的小說《樂土在上》，描繪極權政體下的台灣樣貌，試圖思索政治體制與性別命運的關聯。「我終於明白，所有我關心的議題，最後都指向政治。性別、文化與政治，從來不是分開的。」

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「改編自真人真事：當代性別事件的噤聲與反抗」特展即日起至10月12日於台文基地展出。（宜東文化提供）

談到現今台灣所面對的制度問題，她不避諱地表達憂慮：「我不喜歡講話，因為談到我在乎的事情時會哭。但今天站上這個舞台，比起丟臉，我更想拜託大家。」她呼籲現場觀眾積極參與公民行動：「如果你戶籍地正在進行立委罷免的二階連署，請你去簽，請你找你的親人朋友一起簽。我們需要一個能保護人民、不從內部動搖的國會。」最後，她語氣堅定、話語如刀：「我們怎麼能接受一個國家讓囚禁與虐待女性的人被判九年，卻讓寫BL小說的創作者被判十年？這不是正義，也不是文明，這不是我想要的國家。」

「改編自真人真事：當代性別事件的噤聲與反抗」特展透過文學作品與真實檔案，呈現性別經驗如何在社會脈絡中被壓抑、記錄與再現。展覽自即日起展出至10月12日，地點為台灣文學基地，開放觀眾深入思考文學如何成為回應現實與推動社會對話的重要力量。詳詢台文館官網。

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