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與鯤共遊．乘風啟航 2025台江文化季4/12開幕

2025/04/09 20:25

2025年台江文化季，無獨有偶工作室劇團將帶來開幕大戲《台江保衛戰》。（台江文化中心提供）2025年台江文化季，無獨有偶工作室劇團將帶來開幕大戲《台江保衛戰》。（台江文化中心提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2025年台江文化季活動將於4月12日登場，今年無獨有偶工作室劇團帶來開幕大戲《台江保衛戰》，邀請觀眾透過沉浸式的藝術體驗，一同走入融合台江內海與海洋文化的偶戲世界。

台江文化季邁入第16屆，以「與鯤共遊」為主題，由南市政府文化局與台南社大台江分校合作，並獲得海洋委員會的支持，透過藝術與教育結合，深入探討海洋文化與環境永續議題，打造一場別具意義的文化盛會。

2025年台江文化季系列活動將於4月12日起在台江文化中心登場。（台江文化中心提供）2025年台江文化季系列活動將於4月12日起在台江文化中心登場。（台江文化中心提供）

最受矚目的亮點之一，是由無獨有偶劇團與日本偶戲大師沢則行（Nori Sawa）共同創作的台江限定版「鯤」大偶，融合台江內海與海洋古神獸意象，將於4月12日首度亮相，當天並邀請社區居民一同參與操偶與遊行，展現藝術共創與文化參與的精神。

南市副市長葉澤山表示，台江文化季是台南重要的文化品牌之一，16年來持續深耕地方，結合社區、學校與藝術團隊，共同打造屬於台江的文化記憶。

12日下午開幕活動以「江海頌歌」台江大遊行揭開序幕，首次由海尾朝皇宮出發，將在地信仰文化納入慶典流程，象徵與社區共生的文化精神。遊行由和順國小舞獅戰鼓隊領銜，學員與民眾穿戴海洋生物造型偶裝，與大型偶戲角色一同前行至台江文化中心。

12日當晚6點的開幕大戲《台江保衛戰》，劇團以移動式觀演形式，邀請百位素人演出者參與，包括長安國小太鼓隊、台江社大合唱團等，觀眾將隨著劇情穿梭於文化中心戶外場域。演出則融合音樂、舞蹈與偶戲，更展現劇團駐館3年來豐碩成果，包含「螃蟹女王」、「百足大神」、「鯤之啟航」等經典大偶作品。

2025台江文化季將持續至6月，推出19場演出、3場室內展覽與各類親子活動，詳情查詢可上「台江文化中心」官網（https://tkcc.tnc.gov.tw/Project/Festival）。

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