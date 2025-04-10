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再續前緣 國寶級藝師贈東石港口宮珍貴竹頭筊

2025/04/10 14:48

嘉義縣文化資產傳統工藝竹頭筊保存者「船嘉寶神筊工作室」負責人黃奕薰（右）贈送珍貴的竹頭筊給港口宮，由主委陳慶堂（中）代表接受。（記者林宜樟攝）嘉義縣文化資產傳統工藝竹頭筊保存者「船嘉寶神筊工作室」負責人黃奕薰（右）贈送珍貴的竹頭筊給港口宮，由主委陳慶堂（中）代表接受。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣文化資產傳統工藝竹頭筊保存者「船嘉寶神筊工作室」負責人黃奕薰，20多年前還未成名時，曾贈予東石港口宮一對竹頭筊，沿用至今，但無人知曉是大師作品；今年港口宮因媽祖未有專用筊杯，向黃奕薰洽詢，黃奕薰感念媽祖大愛，今天捐贈十副竹頭筊給廟方，做為今年媽祖祝壽賀禮。

珍貴的竹頭筊將做為媽祖專用筊杯。（記者林宜樟攝）珍貴的竹頭筊將做為媽祖專用筊杯。（記者林宜樟攝）

港口宮主委陳慶堂說，今年有信徒帶一副罕見的竹頭筊到港口宮拜媽祖過爐，經詢問國寶級大師黃奕薰的作品；因媽祖多年來無專用筊杯，因而致電至工作室洽詢，沒想到輸入號碼，通訊錄裡竟已有黃奕薰妻子陳玉涵的電話，才想起20多年前自己曾購買一副筊杯，更得知廟裡拜天公的筊杯就是黃奕薰早期所作。

嘉義縣文化資產傳統工藝竹頭筊保存者「船嘉寶神筊工作室」負責人黃奕薰。（記者林宜樟攝）嘉義縣文化資產傳統工藝竹頭筊保存者「船嘉寶神筊工作室」負責人黃奕薰。（記者林宜樟攝）

黃奕薰與陳玉涵今天帶十副竹頭筊贈給港口宮，陳玉涵回憶，20多年前剛起步賣竹頭筊，過年及媽祖誕辰都會到港口宮前租攤位販售，曾捐贈大型筊杯給廟方，事隔多年，今年接到新任主委的電話請求賜予筊杯，和媽祖再續前緣。

10副珍貴的竹頭筊。（港口宮提供）10副珍貴的竹頭筊。（港口宮提供）

黃奕薰說，竹頭筊是從高雄縣旗山的山區尋找生長數十年的老竹竹頭，以繁瑣工序手工製作，質地堅韌，彈跳力好又耐磨損；而竹頭有天然生成的芽眼，且彎曲角度不同，每一副都是獨一無二。

陳慶堂說，早期竹頭筊還未受重視時，一副僅數百元，現在大師作品是「無價之寶」，許多人想求還難以獲得，感謝黃奕薰一次贈送十副給廟方，甚至自費請人在每副竹筊以書法寫上「港口宮」，將妥善收藏，用來做為媽祖專用筊杯。

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