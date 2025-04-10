搶建文化青年軍 竹縣「果陀新竹FUN青輕劇場」邀大家看戲（影音）

「Eye Catching Circus創造焦點」的《金剛芭比》將是去年登上法國文化奧運舞台的完整版在台首演。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府文化局搭配文化幣政策搶建「文化青年軍」，再度攜手果陀劇場，邀請3個風格各異的表演團隊，為年輕戲迷們打造適合青年世代放輕鬆的脫口秀、馬戲以及親子音樂劇到新竹演出。其中去年剛登上巴黎文化奧運舞台的「金剛芭比」，更是首度在台完整呈現，縣長楊文科今天為此宣傳，號召年輕朋友們5月中起，帶著自己的文化幣進劇場看好戲。

縣長楊文科說，前述好康將從5月16日起開鑼，分3個梯隊，在縣府文化局演藝廳或實驗劇場接力演出到6月22日為止。

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新竹縣配合文化幣政策，透過果陀劇場推薦3個傑出表演團隊，將於5月中起推出「果陀新竹FUN青輕劇場」邀大家攜「幣」入場看戲。（記者黃美珠攝）

縣府文化局長朱淑敏說，近年中央推行的文化幣，讓16歲到22歲的青年，只要透過文化幣APP，每人每年就可獲得1200點（元）的補助進劇場看戲。今年還首度下修補助對象，讓13歲到15歲的國中生每人也有600點，青少年們只要250點起，就能入場感受劇場的魅力。

今年受邀到新竹演出的「卡米地喜劇俱樂部」演員涵冷娜說，他們打頭陣在5月16、17日率先登場，帶來3場不同風格的脫口秀，有全女性陣容的《夏始女聲》、熟男喜劇《火三笑子》、以及漫才之夜《搞笑拼盤最Hito》。首場就由6個女生，獻上女性的幽默觀。

「卡米地喜劇俱樂部」演員涵冷娜今天替「果陀新竹FUN青輕劇場」造勢時，現場先來一段打頭陣的女性脫口秀。（記者黃美珠攝）

5月23日到5月25日接棒演出的「Eye Catching Circus創造焦點」團長李仕洋說，他們帶來《金剛芭比》和《控制狂》2種不同風格的馬戲演出，希望給觀眾感受馬戲的魅力和特色，也從中了解馬戲在台發展狀況。其中《金剛芭比》是他們去年去巴黎文化奧運的作品，今年回台後第一次、也是首次完整版的演出，就獻給了新竹。

6月21日起連續2天帶來《Musical TARU！恐龍復活了！》的「AMcreative 安徒生和莫札特的創意」策略長賴建沅說，這些戲偶都是委託韓國製作《獅子王》的製偶師所製作的，非常大型且精緻，最重的戲偶可達25公斤，還有一個大到需要2個人一起才扛得起來。

他說，演員在舞台上的分工多變，還要輪流操偶。劇中的歌舞容易琅琅上口且適合律動，內容更把當代很多流行的娛樂、時事梗都融入劇情中，非常適合全家一起進場體驗。

「果陀劇場」營運長葉向華說，新竹縣是全台公認富有的縣市，在物質富裕後，他期待年輕父母改花點小錢帶領著小朋友們進入劇場提升文化素質充實精神生活。

他說，「果陀新竹 FUN 青輕劇場」領軍，要讓戲劇回歸到「PLAY」的本質，使觀眾心靈富足，所以歡迎大小朋友攜手入場一起玩和參與。

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