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美國加州舞蹈團首度來台 高鐵台中站演出墨西哥大草帽、彩裙舞
美國加州Raices Mestizas墨西哥舞蹈團，在高鐵台中站快閃演出。（記者黃旭磊攝）
〔記者黃旭磊／台中報導〕美國加州「Raices Mestizas」墨西哥舞蹈團15名舞者，首度來台交流，今天前往高鐵台中站旅客演出墨西哥傳統舞蹈，吸引旅客駐足觀看數分鐘快閃演出，男舞者頭戴墨西哥大草帽，踩著類似踢踏舞節奏迎接女舞者進場，女舞者舞動輕盈翻動彩裙，旅客跟著節拍喊「BRAVO」（喝采「真棒」之意）。
Raices Mestizas墨西哥舞蹈團首度來台交流。（記者黃旭磊攝）
墨西哥舞蹈團經當地台僑丁敏惠引薦，今（10）日上午10時半在高鐵台中站2號出口前，快閃演出熱情舞步，團員特別學習問候語「你好嗎」、「謝謝」拉近與旅客距離，數分鐘敬業賣力表演，獲得大廳滿堂喝采，為車站帶來拉丁美洲熱情與活力氛圍。
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丁敏惠表示，希望透過傳統舞蹈文化交流，培養台灣學子更多元化世界觀，也讓美國表演團體有機會認識寶島台灣，而「Raices Mestizas」舞團於2018年在美國成立，團員由居住在加州沃森維爾（Watsonville）的墨西哥裔學生及家長組成，已陸續前往多國推廣墨西哥傳統舞蹈。
男舞者頭戴墨西哥大草帽，踩著類似踢踏舞節奏迎接女舞者進場。（記者黃旭磊攝）
高鐵台中站長毛家鵬說，希望旅客享受高速、便捷高鐵旅程，也能夠透過「藝起來高鐵」活動，欣賞優質藝文表演，呼籲多元豐富、優質表演團體，多多前來車站表演，為旅客增添美好與感動。
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