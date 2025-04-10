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全國學生創意戲劇賽明日登場 166隊基隆表演藝術中心參賽

2025/04/10 15:20

教育部「全國學生創意戲劇比賽」明（11）日起至4月27日，為期17天在基隆市表演藝術中心隆重登場。圖為基隆市學生創意戲劇比賽優勝隊伍。（基隆市政府提供）教育部「全國學生創意戲劇比賽」明（11）日起至4月27日，為期17天在基隆市表演藝術中心隆重登場。圖為基隆市學生創意戲劇比賽優勝隊伍。（基隆市政府提供）

〔記者俞肇福／基隆報導〕教育部「全國學生創意戲劇比賽」明（11）日起至4月27日，為期17天在基隆市表演藝術中心隆重登場，共有166隊參賽一決高下。

基隆市教育處表示，全國戲劇決賽睽違20年，再度輪到基隆市政府承辦，共有166隊分別於舞台劇類、傳統偶戲類光影偶戲組、綜合偶戲組、手套偶戲處組、皮影戲組、傀儡戲組及布袋戲組切磋交流。基隆市政府偕同9所承辦學校，全力完備全國賽，為參賽學生提供最好的舞台盡情大展身手，爭取佳績。

教育部「全國學生創意戲劇比賽」明（11）日起至4月27日，為期17天在基隆市表演藝術中心隆重登場，基隆中興國小代表參加傳統偶戲類。 （基隆市政府提供）教育部「全國學生創意戲劇比賽」明（11）日起至4月27日，為期17天在基隆市表演藝術中心隆重登場，基隆中興國小代表參加傳統偶戲類。 （基隆市政府提供）

166隊決賽參賽隊伍，均為各縣市在市賽的優勝團隊。基隆市代表參賽隊伍共4隊，分別為暖暖高中、碇內國中、忠孝國小代表參加舞台劇類，中興國小代表參加傳統偶戲類。俗話說：「台上十分鐘，台下十年功」，劇場人才的養成是一條艱辛漫長的修煉，台上的完美表現，除了參賽學生們自己的努力外，背後更是有學校師長以及家長全力的支持。各方好手，將於決賽中畢其功於一役，爭取佳績，展現平日扎實練習累積的功力。

基隆市長謝國樑表示，戲劇人才的培養倚重長期的累積薰陶，為了實現文化平權，市府不只透過劇場體驗活動，已累積超過12000名學生進入劇場欣賞表演外，更在2024年首次推動劇場人才培育計畫，透過感官開發、情緒開發、角色建立等課程，厚植專業劇場人才實力並向下扎根。

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