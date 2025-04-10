十三行博物館「考古閱讀節」書籍全優惠、電子書免費下載

在4月19日至4月23日世界閱讀日當周購書，博物館加碼送文物造型書籤。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市立十三行博物館即日起至4月23日世界閱讀日展開「十三考古閱讀節 實在享閱讀」，文化商店所有書籍與影音出版品皆享9折優惠，以更親民的價格入手優質考古讀物，4月19日至4月23日買書加碼送十三行文物造型書籤。更多資訊請至十三行官網（http://www.sshm.ntpc.gov.tw）或粉絲專頁（https://www.facebook.com/13hangmuseum）查詢。

十三行博物館響應世界閱讀日，即日起文化商店超過100冊書籍、影音出版品全面優惠。（記者陳奕劭攝）

十三行博物館館長表示，「十三考古閱讀節 實在享閱讀」是輕鬆認識考古研究的好機會，館方更精選4本出版品，《第十三事件簿-你所不知道的十三行》以奇幻考古偵探隊視角，運用科技破解史前遺跡謎團；《青銅兄弟的故事》記錄11件青銅刀柄的身世之謎，認識台灣史前文化內涵；《遇見骨早人》帶領讀者化身人骨考古學家助手，解密古代人類的生活型態與健康狀況；《水牛悠尾的煩惱》以動物冒險故事，描繪台灣史前陸橋的風貌，適合親子共讀。

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不只實體書籍，博物館指出，「十三行數位博物館」電子書專區開放超過40冊精選書籍免費下載，內容含考古學術專業期刊、博物館永續計畫、文化旅遊探索與科普教育，其中包含台語版考古繪本，讓孩子們在學習台灣史前文化的同時，也能認識本土語言的美好。

十三行博物館館長羅珮瑄表示，閱讀是深入理解文化的重要途徑，十三行透過實體與數位出版品，打破知識取得的地域限制，讓每個人都有平等機會接觸文化知識。這些考古知識不分年齡、族群，都能帶給讀者新的視野與思維，邀請民眾把握優惠期間購書，並親臨十三行博物館觀察文物。

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