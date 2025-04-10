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女性鋼鐵雕塑家曲德華創作展 台中葫蘆墩文化中心4/11登場

2025/04/10 15:52

曲德華作品《門框系列》， 配合光線的穿透，讓觀者體驗不同角度的光影幻化。（記者歐素美攝）曲德華作品《門框系列》， 配合光線的穿透，讓觀者體驗不同角度的光影幻化。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕台中市美術家接力展「空的流動，光的吟遊——曲德華雕塑創作展」，4月11日至5月11日在台中市葫蘆墩文化中心展出！曲德華是國內少見的女性鋼鐵雕塑藝術家，突破傳統雕塑的界限，運用不銹鋼網創作幾何立體雕塑，帶給民眾光影交織的奇幻旅程。

曲德華《花系列》作品，將剛硬鋼網的視覺意象轉化成出現柔軟的摺紙花藝。（記者歐素美攝）曲德華《花系列》作品，將剛硬鋼網的視覺意象轉化成出現柔軟的摺紙花藝。（記者歐素美攝）

曲德華出生於韓國，在國立台灣師範大學美術系畢業後負笈法國、澳洲深造，是國內少見的女性鋼鐵雕塑藝術家，勇於突破傳統雕塑的界限，為了掌控作品的精準度，特地購置機器自學點焊，運用不鏽鋼網創作出獨特的幾何立體雕塑。民眾從不同角度欣賞其作品，可感受到光影與線條交織出的層次美感，令人驚豔。

曲德華說，台灣隨處可見的鐵窗令她著迷，有如現代都市中既緊密又疏離的矛盾關係！她巧妙地將這些日常元素轉化為藝術語彙，創作出線條交錯、充滿張力的鋼網雕塑。

曲德華從父母離世的感悟創作《天梯系列》，象徵人生旅程的延續與未知的探索。（記者歐素美攝）曲德華從父母離世的感悟創作《天梯系列》，象徵人生旅程的延續與未知的探索。（記者歐素美攝）

其中，《格子系列》作品利用鐵絲網的穿透堅固特性，在虛實之間感受空間的流動與變化；因父母離世感悟創作《天梯系列》，以梯子連結空間，象徵人生旅程的延續與未知的探索；《花系列》則將剛硬鋼網的視覺意象轉化成出現柔軟的摺紙花藝，彷彿鐵件也能綻放生命的靈動；《菱形系列》則精準計量測鋼線的承重力及平衡，呈現體力與技法的高度挑戰；《門框系列》透過複雜的結構設計，配合光線的穿透，讓觀者在不同角度欣賞時，體驗光影幻化的千變萬化。

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