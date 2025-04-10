南投久美國小板曆閱讀計畫 獲閱讀磐石獎

〔記者張協昇／南投報導〕教育部為獎勵中小學推動閱讀教育所設置的「閱讀磐石獎」，今年度得獎名單出爐，信義鄉偏鄉小校久美國小以「久美板曆閱讀計畫」，獲得「閱讀磐石學校」殊榮；魚池鄉新城國小老師劉如純榮獲「閱讀推手獎」；南投縣閱讀理解種子教師團則再度獲得「閱讀團體推手獎」。縣府教育處表示，今年將再斥資1800萬元採購圖書，持續挹注資源提升各校閱讀的質與量。

南投信義鄉久美國小以布農族板曆的歲時祭儀為時間軸，發展出「久美板曆閱讀計畫」，獲得「閱讀磐石學校」殊榮。（南投縣政府提供）

久美國小是原住民族實驗學校，校長田春梅表示，學校以布農族板曆的歲時祭儀為時間軸，發展出「久美板曆閱讀計畫」，藉由部落的知識召喚孩子探究與學習，孩子在實踐數位閱讀後，證實台灣在南島語族遷移的重要地位，並透過閱讀關注部落議題後，重拾一起為部落共好的心！

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南投新城國小老師劉如純，以「走讀家鄉閱讀心生活」為主題，陪伴孩子走出校園走進家鄉。（南投縣政府提供）

而新城國小老師劉如純，是以「走讀家鄉閱讀心生活」為主題，陪伴孩子走出校園走進家鄉，用閱讀開拓視野，透過紙本與數位「多元閱讀」與「學習策略」，引導孩子主動認識家鄉特色。

南投縣閱讀理解種子教師團，獲得「閱讀團體推手獎」。（南投縣政府提供）

至於南投縣閱讀理解種子教師團，則是由一群橫跨13鄉鎮的19位教師自發組成，從2013年成立閱讀團至今，對推動閱讀教育的熱情絲毫不減，2017即曾以「從A.C.T邁向ACT~培育學生成行動力的公民」獲得閱讀磐石團體推手獎的肯定。歷經7年，他們更積極思索帶領南投的孩子，透過閱讀更靠近世界的中心。

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