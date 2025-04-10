台中國家歌劇院春季4檔節目 以多元形式演繹愛的真諦

〔記者蘇孟娟／台中報導〕春天拜訪台中國家歌劇院感受「愛」！歌劇院4到6月推出包括如果兒童劇團的《你不知道的白雪公主》等4檔以包括戲劇、合唱、音樂劇與舞蹈等多元形式作品，深入探討「愛」的演出，盼帶給台中觀眾豐富藝術饗宴。

在台中國家歌劇院看見「愛」，4檔節目用兒童劇、合唱、舞蹈演繹愛的真諦。（歌劇院提供）

台中國家歌劇院4月份「藝術好朋友」節目分享會，推出4檔風格各異、不約而同探討「愛」的節目，包括如果兒童劇團的《你不知道的白雪公主》，描述顛覆成人與兒童觀眾對童話故事的理解與想像，這次以新角色「煤球」讓平凡小人物發揮改變世界的力量，20年前首演的超強原班卡司郎祖筠、鍾欣凌、洪嘉鈴、吳定謙也都重磅回歸，4月12日將在大劇院演出。

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《愛的暴烈與溫柔——Ambrož Čopi與青韵合唱團音樂會》由青韵合唱團與斯洛維尼亞現代合唱音樂的先鋒作曲家安博茲．裘比（Ambrož Čopi）攜手合作，以大膽的和聲、音堆、獨特的記譜法及多語種詩句結合，並融合文藝復興至浪漫派的歐洲合唱經典，4月27日將於中劇院演出。藝術總監暨指揮張成璞表示，這次將世界首演裘比的〈愛之彌撒〉混聲版，帶有爵士風味。

另，音樂劇《三個不結婚的女人》由漫畫家日下棗的高人氣連載作品改編，講述不同星座、個性與愛情觀的三姊妹，堅持不結婚、勇敢做自己，真實呈現當代都市女性的生活態度與自我選擇，呈現屬於台灣當代的音樂劇風貌，5月29日至6月1日將於中劇院上演。

2025台積心築藝術季艸雨田舞蹈劇場《親密近地》，是艸雨田第一齣台法國際共製舞蹈作品，與法國知名編舞家奧萊．康詹拉合作（Ole Khamchanla），創作發想緣起於疫情期間個體生命無法靠近彼此的經歷，反思人們該如何找尋擁抱的可能，6月13、14、15日在小劇場演出西方當代舞蹈與東方傳統舞蹈的激盪與碰撞。

歌劇院副總監汪虹指出，歌劇院春天匯集了戲劇、合唱、音樂劇與舞蹈等多元形式作品，為台中觀眾帶來豐富能量的藝術饗宴。

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