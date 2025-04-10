用拼布讓國際看見台灣廟會文化 周秀惠師生展件件精采

周秀惠的拼布畫作品《神將鐵衛》去年獲美國絎縫藝術大賽第二名殊榮。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕「台灣工藝之家」頂尖拼布工藝師周秀惠師生巡迴展今（10）日起在雲林縣府文化觀光處展覽館登場，展出包括去年在美國絎縫藝術大賽中得獎作品《神將鐵衛》等130件，有60件布畫與70件布包，每件都令人驚豔。

「台灣工藝之家」頂尖拼布工藝師周秀惠師生巡迴展即日起至20日在雲林縣府文化觀光處展覽館展出。（記者黃淑莉攝）

「藝境」周秀惠師生拼布巡迴展今天開幕茶會，文觀處長陳璧君指出，拼布工藝是將不同布料片段縫合在一起的工藝技術，創造出美麗的圖案和設計，這種傳統的纖維藝術不僅展現了創造力，表達情感、傳遞故事的重要方式，還承載了文化和歷史。

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陳璧君說，周秀惠不只讓人看見拼布工藝之美，她還把北港媽祖等宗教文化透過創作讓更多人看到，用布一片片拼出媽祖神尊、神將、北港迎媽祖犁炮等布畫，去年《神將鐵衛》作品獲美國絎縫藝術大賽「2024 AQS QuiltWeek」第2名殊榮，讓國際看到台灣廟會文化。

「台灣工藝之家」頂尖拼布工藝師周秀惠師生巡迴展共計展出60件布畫、70件布包，件件精采。（記者黃淑莉攝）

雲林縣副縣長謝淑亞表示，周秀惠師生拼布巡迴展不僅是拼布藝術的展現，更呈現雲林在地宗教文化精髓，透過作品可以感受到家鄉濃濃特色，同時展現拼布與時俱進優化與格局，更時尚也更實用，共展出60件布畫與70件布包作品，包括拼布包、布畫、拼布馬賽克、風景畫等，值得大家來欣賞。

「台灣工藝之家」頂尖拼布工藝師周秀惠透過拼畫讓大家看見北港媽祖及台灣廟會文化。（記者黃淑莉攝）

周秀惠說，這次作品都是師生用心創作，每件作品透過一塊塊小小片的布，慢慢拼貼而成，在創作過程傳達內心的情感，與看到人、物、風景而觸發的感動，歡迎大家一起來感受拼布藝術之美。

周秀惠為北港傑出拼布工藝師，2020年獲第6屆「台灣工藝之家」頂尖工藝師認證，「藝境」周秀惠師生拼布巡迴展展期至4月20日，歡迎大家把握時間前往參觀。

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