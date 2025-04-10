搶先看！傳統戲曲融入東京高圓寺阿波舞 「戲春大稻埕」4/18登場

大稻埕創意街區發展協會主辦第9屆「2025戲春大稻埕」藝術節將於4月18日至27日登場，今天搶先預告主題內容。（記者劉詠韻攝）

〔記者劉詠韻／台北報導〕大稻埕創意街區發展協會主辦第9屆「2025戲春大稻埕」藝術節將於4月18日至27日登場，今年活動旨在推廣戲曲創新推，同時聚焦於國際交流，並以大稻埕被譽為「戲窟」的文化特色為背景，結合傳統戲曲與創新元素，邀請民眾以「看戲、聽戲、玩戲、做戲」的多元面向，共同體驗傳統與創新的藝術魅力。

台北市大同區議員陳炳甫也到場支持。（記者劉詠韻攝）

具有深厚文化底蘊的大稻埕不僅是百年商場，當地老舖販售的中藥及茶葉等產業都承載著舊時代的獨特性，長年吸引外國遊客慕名前來。今年活動注重國際交流，首次攜手東京高圓寺阿波舞，屆時百名舞者將在大稻埕街頭帶來極具特色的舞姿與傳統音樂。另設有體驗工作坊，讓參與者學習阿波舞的獨特動作與文化體驗，也為讓國際友人深度了解台灣戲曲特色，因此特別設計英語導覽與戲曲體驗場次。

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范樓達理事長表示，今年延續去年秋天與東京高圓寺純情商店街的交流互動，阿波舞公演百人阿波舞首次跳進迪化街，從白天到晚上有許多戲曲活動、DIY、騎樓電影院讓大家可以用不同方式走進大稻埕的街屋，並與南海扶輪社合作捐血兌換消費券，串聯49間在地店家活絡街區經濟，感謝台北市文化局、觀傳局的多年支持，特別感謝陳玉梅基金會代表陳炳甫議員大力支持戲春大稻埕推廣戲窟文化、台日交流及街區共榮。

台北市議員陳炳甫則說，戲春大稻埕是協會春季打頭陣的活動，陳玉梅基金會一直支持在地文化及公益及弱勢關懷活動，這次希望透過台日交流及大稻埕的戲曲文化，活絡在地也讓民眾更了解大稻埕不同面向及讓大稻埕迎向國際。

最後，大稻埕創意街區發展協會指出，活動主視覺也邀來紙藝魔法師洪新富老師，與設計團隊習翌攜手打造，盼通過精緻的紙雕工藝與設計，搭配「Like he cool, holy chill high high」（來戲窟讓你笑嗨嗨）的台文式英語副標，將大稻埕深厚的傳統文化以視覺藝術結合趣味的形式呈現予觀眾。

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