宜蘭人文國中跨海抵澎 造訪馬公市公所藝文走廊

黃天富老師擔任導覽解說，為宜蘭學子講解澎湖之美。（馬公市公所提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕宜蘭縣立人文國民中小學8、9年級共11位師生，今（10）日跨海造訪馬公市公所藝文走廊，參觀「澎湖嶼意象π（II）——黃天富水彩畫個展」。展覽由藝術家黃天富老師現場導覽解說，透過筆觸細膩的水彩畫作，引領學生們走進澎湖的自然風貌與人文意象，體驗島嶼文化的深厚底蘊。馬公市長黃健忠接待遠道而來嘉賓，並致贈象徵歡迎與祝福的金色雙島鑰匙圈，肯定人文國中小將素養教育延伸至真實社會場域的實踐精神。

黃天富老師筆下的澎湖，以風土、海光與歷史記憶為構圖主軸，作品中流露對家鄉的深情，也展現出在地藝術家對海島生活的敏銳觀察。師生們在導覽過程中專注聆聽，主動提問，展現出高度的學習熱情與文化好奇心。為表地主之誼，市公所文創課特別準備澎湖特色點心鹹餅、黑糖糕與風茹茶，讓遠道而來的師生品嚐澎湖的在地美味。

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馬公市長黃健忠，歡迎遠道而來的訪客。（馬公市公所提供）

人文國中小為全台首所實踐阿德勒心理學理念的學校，強調「真正的兒童本位」教育，並以主題統整課程涵蓋民族文化、混齡教學、生活經驗探索、多元智能與感官發展等基礎，於國中階段再拓展至多元文化、公民素養與適性教育，此次參訪為「行動學習課程」的一環。

馬公市長黃健忠表示，人文國中小所強調的尊重、理解與探索，正與馬公市致力推動文化共融與城市美感教育的理念相互呼應。歡迎更多學校走進馬公，在學習的旅程中，發現城市的生命力與故事。「教育不應止於教室，而藝術也從不設限，馬公市樂於成為學習者探索世界的一道光。」

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