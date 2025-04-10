自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

宜蘭人文國中跨海抵澎 造訪馬公市公所藝文走廊

2025/04/10 18:23

黃天富老師擔任導覽解說，為宜蘭學子講解澎湖之美。（馬公市公所提供）黃天富老師擔任導覽解說，為宜蘭學子講解澎湖之美。（馬公市公所提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕宜蘭縣立人文國民中小學8、9年級共11位師生，今（10）日跨海造訪馬公市公所藝文走廊，參觀「澎湖嶼意象π（II）——黃天富水彩畫個展」。展覽由藝術家黃天富老師現場導覽解說，透過筆觸細膩的水彩畫作，引領學生們走進澎湖的自然風貌與人文意象，體驗島嶼文化的深厚底蘊。馬公市長黃健忠接待遠道而來嘉賓，並致贈象徵歡迎與祝福的金色雙島鑰匙圈，肯定人文國中小將素養教育延伸至真實社會場域的實踐精神。

黃天富老師筆下的澎湖，以風土、海光與歷史記憶為構圖主軸，作品中流露對家鄉的深情，也展現出在地藝術家對海島生活的敏銳觀察。師生們在導覽過程中專注聆聽，主動提問，展現出高度的學習熱情與文化好奇心。為表地主之誼，市公所文創課特別準備澎湖特色點心鹹餅、黑糖糕與風茹茶，讓遠道而來的師生品嚐澎湖的在地美味。

馬公市長黃健忠，歡迎遠道而來的訪客。（馬公市公所提供）馬公市長黃健忠，歡迎遠道而來的訪客。（馬公市公所提供）

人文國中小為全台首所實踐阿德勒心理學理念的學校，強調「真正的兒童本位」教育，並以主題統整課程涵蓋民族文化、混齡教學、生活經驗探索、多元智能與感官發展等基礎，於國中階段再拓展至多元文化、公民素養與適性教育，此次參訪為「行動學習課程」的一環。

馬公市長黃健忠表示，人文國中小所強調的尊重、理解與探索，正與馬公市致力推動文化共融與城市美感教育的理念相互呼應。歡迎更多學校走進馬公，在學習的旅程中，發現城市的生命力與故事。「教育不應止於教室，而藝術也從不設限，馬公市樂於成為學習者探索世界的一道光。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應