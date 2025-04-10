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「嘉義建城320+1」城市博覽會年底舉行 嘉義市府取經台南市空間改造成果

2025/04/10 18:35

嘉義市副市長林瑞彥（左2）贈送金蔥鵝油拌飯禮盒給台南市府團隊，感謝台南市政府副秘書長殷世熙（右2）接待。（嘉義市政府提供）嘉義市副市長林瑞彥（左2）贈送金蔥鵝油拌飯禮盒給台南市府團隊，感謝台南市政府副秘書長殷世熙（右2）接待。（嘉義市政府提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕今年是嘉義市建城321年，嘉義市副市長林瑞彥今率市府團隊到台南市參訪空間改造成果，聚焦城市空間活化、景觀美學營造與文化策展手法，為年底舉行「嘉義建城320+1」城市博覽會汲取寶貴經驗。

今台南市政府副祕書長殷世熙代表市長黃偉哲，接待嘉義市府團隊，林瑞彥贈送「我嘉的伴手禮」金蔥鵝油拌飯禮盒給台南市政府團隊。殷世熙說，嘉義市與台南市都是歷史悠遠古都，在城市特質上有眾多共同點，期待透過交流，相互學習，共同成為標竿。

嘉義市政府團隊今到台南參訪，取經空間改造、城市美學經驗。（嘉義市政府提供）嘉義市政府團隊今到台南參訪，取經空間改造、城市美學經驗。（嘉義市政府提供）

林瑞彥表示，台南與嘉義市一樣，擁有豐富多元文化面貌，此次參訪包括新化果菜市場、新化區公所週邊、中正路街屋整合修復工程、嘉南大圳周邊改造計畫、台南市立圖書館總館、海安街道美食館、神農街等，分享漁光島策展、台南400設計展規畫，行程從早到晚不停歇，希望了解場域設計理念、實際執行情況，運用於嘉義市。

林瑞彥表示，嘉義市享有「木都」之稱，這不只是產業記憶，更是一種美學與生活哲學，嘉義市政府持續推動「嘉有木屋」與「嘉屋」品牌，希望用更現代、友善方式，把嘉義人熟悉的木構元素重新帶回城市，與在台南看到的文化與空間共存、設計與生活共融概念相似，屆時歡迎台南、全國民眾參加「嘉義建城320+1」城市博覽會，一起共襄盛舉。

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