吳文璋新詩書法展 融合西畫、AI演唱倡導新儒文化運動

吳文璋（左）新詩創作跳脫傳統，並由書法家陳世憲（右）揮灑情境墨筆。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕成功大學中文系退休教授吳文璋在成大藝坊展覽新詩書法展，融合新詩、書法、西畫、AI演唱，既保守又叛逆，既傳統又西方的新型藝術，希望帶給台灣新的文化奮鬥方向。

吳⽂璋致⼒於弘揚新儒家哲學和西洋哲學，希望把⾃由、⺠主、法治、⼈權的西⽅⽂化，和傳統的儒家哲學融為⼀爐，開創台灣的新⽂化運動，除了擔任台南市哲學學會會⻑之外，也出版《⾃由的羅曼史》新詩集。

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吳文璋的新詩作，勇於表達對政治時局的看法。（記者洪瑞琴攝）

吳文璋表示，《自由的羅曼史》主要精髓為新儒家思想，他師承近代中國哲學家牟宗三門派，所謂的中華文化應是追求自由與科學精神，不是在共產極權底下所控制，若是站在被中共統治立場講中華文化，「根本是認賊作父」。

提倡「意象書法」的書法家陳世憲，與音樂、舞蹈、舞台劇、建築、家具等各種形式創作無數。他表示，發現不少退休老前輩嘗試更大膽表白，不管幾歲都能有追求性愛人生的幸福。陳世憲表示，策展作品結合現代藝術的情境與意境，例如「愛情」2字，好比受傷後流血的結痂，表達「情已結痂，愛仍熱血」的義涵。另1幅作品〈素女經的羅曼蒂克〉，他將詩詞中的「你柔聲的說」，以筆觸細柔、字體縮小的書法方式撰寫，隨著書寫的狀況、詩的意境做對話協調，呈現出意象書法。

吳文璋的詩作〈張良澤傳奇〉，結合陳家宏書法作品。（吳文璋提供）

參展協作藝術家包括陳家宏、林月仙、山下人，作品包含〈儒教聖戰士〉、〈素女經的羅曼蒂克〉、〈超人之歌〉、〈張良澤傳奇〉等多首詩作，描寫主題涵蓋新儒家哲學理想與台灣精神、歌詠現代人性愛理想、西洋哲學家尼采的超人哲學，以及描寫當年成大中文系老師張良澤在傳統文學獨大的學術氛圍下，致力推動新文藝的種種奮戰歷程。同時結合AI科技豐富觀展體驗，現場多⾸詩作掃描QR CODE之後，即可欣賞詩歌演唱。

吳文璋新詩書法展，即日起至5月30日，地點在成大藝術中心藝坊櫥窗，詳詢相關連結。

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