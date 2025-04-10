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24個商務艙座位迎接柏林愛樂12把大提琴 亞洲巡演7月登台

2025/04/10 21:56

24個商務艙座位迎接柏林愛樂12把大提琴 亞洲巡演7月登台「柏林愛樂12把大提琴」將於7月14至16日旋風訪台演出。（弦外之音團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕柏林愛樂交響樂團旗下唯一冠名子團體「柏林愛樂12把大提琴」，2025年的亞洲巡演將於7月登台，於國表藝3館演出，並與台灣大提琴家張正傑共同策劃，將選古典與跨界改編曲目，展現大提琴豐富的音色與無限可能。

同樣身為大提琴家的張正傑，與「柏林愛樂12把大提琴」團員有深厚的交情，每次都以台灣的美食與人文風景吸引這些好友，無論如何把台灣列入巡演行程中。而談到接待這些大提琴家們最特殊的經驗，竟是為「琴」卡位，因為大提琴裝盒後大小等同人身，對音樂家來說又是必須隨身攜帶的寶貝，因此，每次音樂家們加12把大提琴，等於必須購買24張商務艙機票，可說成本超高。

既然如此大費周章，當然要祭出最好的演出內容，張正傑說，這次音樂會將呈獻最具代表性的經典作品，包括來自巴西作曲家維拉-羅伯斯（Villa-Lobos）的《巴西的巴哈》，法國作曲家佛瑞（Fauré）的《巴望舞曲》，以及捷克作曲家德弗札克（Dvořák）的《斯拉夫舞曲》。跨界曲目則有法國香頌《玫瑰人生》、電影配樂《鐵達尼號》與《虎豹小霸王》，以及優游於古典流行之間的創新樂曲，如融合古典與爵士風格的《德弗札克在搖擺》、充滿熱帶風情的《12在波薩諾瓦》等。

7月14日在台北國家音樂廳、15日是台中國家歌劇院、16日訪高雄衛武營音樂廳，音樂會詳詢OPENTIX。

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