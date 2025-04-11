新北美術館4/25開館 「往來／照見」典藏展回溯歷史文化

唐唐發的多元媒材創作「芭蕉菜奇雅」透過寫實、趣味手法，呈現傳統市場攤販的熱鬧景象。（新北市文化局提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市美術館將於4月25日開館，市府文化局指出，美術館推出「往來／照見」典藏研究展作為開館展之一，透過館藏回溯新北市不同歷史階段的文化脈絡，展覽子題包括「自然／風景／邊界」、「人文／記憶／城市共同體」，展出藝術家洪瑞麟、林壽宇、張照堂、吳瑪悧、唐唐發等45組藝術家的代表作，以多元媒材與創作手法描繪城市景象與在地生活。

文化局介紹，洪瑞麟油畫作品「淡水風光」，透過色塊筆觸堆疊展現淡水的獨特景觀，展現洪瑞麟對自然景致的敏銳觀察，也反映淡水在台灣藝術發展歷程中的重要地位；唐唐發的多元媒材創作「芭蕉菜奇雅」則透過寫實、趣味手法，呈現傳統市場攤販的熱鬧景象，作品結合木桌、鐵鉤、帆布、菜籃等現成物，以及仿製生鮮魚肉、蔬果的繪畫，營造出逼真的市場攤販；吳瑪悧的裝置藝術「重建一立方公分土地 需要100年」利用90公分高的木夾容器排列於展場地面，形成「重建1cm³土地需要100年時間」的字樣造型，並填滿培養土，喚起大眾對環境保護的意識。

請繼續往下閱讀...

文化局指出，「往來／照見」將透過平面、立體、裝置及影像等作品交織呈現，讓觀眾體驗藝術的多重面向；除了「往來／照見」典藏研究展外，美術館還將推出另外3個開館展覽，帶領觀眾深入探索藝術的多元樣貌。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法