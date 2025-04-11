自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

屏東看海美術館閉館整修 「怪獸代班」重磅回歸

2025/04/11 15:00

屏東看海美術館閉館整修，巨型怪獸群代班一次登場。（記者蔡宗憲攝）屏東看海美術館閉館整修，巨型怪獸群代班一次登場。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東車城鄉海口港看海美術館進行消防與空調整修，屏東縣政府推出戶外展覽「怪獸代班」，集結歷年經典巨型充氣藝術裝置，重磅回歸港邊舞台。從去年夏日搖曳的大尾巴「擁抱貓」，到萌翻全場的「阿Q」，共9件作品將集體化身海口港的超吸睛地標。

海口港自2018年啟動轉型計畫，每年冬季「落山風藝術季」吸引無數遊客，閒置候船室更搖身一變成為看海美術館，成為南台灣藝文旅遊新亮點。此次因館內整修暫停室內展覽，屏縣府靈機一動，推出「怪獸代班」戶外展，以吹氣球的童趣為靈感，將海口港瞬間變身繽紛氣球樂園，讓遊客在海風中感受藝術的純粹快樂。

屏東看海美術館閉館整修，巨型怪獸群代班一次登場。（記者蔡宗憲攝）屏東看海美術館閉館整修，巨型怪獸群代班一次登場。（記者蔡宗憲攝）

「怪獸代班」展出陣容星光熠熠，囊括日本藝術家花房櫻的「擁抱貓」、阿部有加的「貪食兔」與「不思議海世界」、鮫島大輔的「鐵道Flatball」、山内庸資的「風城的女孩和貓」，以及台灣藝術家Alan Hong的「風的寓言」與「阿Q」、阿咧的「書鴨」與「北海小精靈」。其中，台灣藝術家阿咧的作品尤為吸睛，繼首展「春江獸月夜」以逗趣的春江獸引爆話題後，去年夏日狂歡祭再推「書鴨」，以「書」壓黃鴨的諧音創意，讓大小朋友會心一笑，此次攜手「北海小精靈」重返海口港，勢必再掀熱潮。

屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，日本藝術家鮫島大輔為海口港打造的「看海球」，以獨創的「Flatball平面球」技法，將漁港街景幻化為奇趣畫作，去年在看海美術館展出後廣受好評，目前收藏於車城鄉屏東青年旅創基地，民眾可順遊一探究竟。傳播處也透露，展期間將獨家販售藝術家授權的台灣限定周邊商品，以及看海美術館專屬咖啡與冷飲，讓遊客滿載而歸。

「怪獸代班」展期自4月25日起至7月27日止，惟充氣裝置易受天候影響，建議民眾出發前至周春米縣長臉書、屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書、落山風之吹風看海地臉書，或「怪獸代班」官網查詢最新資訊。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應