屏東看海美術館閉館整修 「怪獸代班」重磅回歸

屏東看海美術館閉館整修，巨型怪獸群代班一次登場。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東車城鄉海口港看海美術館進行消防與空調整修，屏東縣政府推出戶外展覽「怪獸代班」，集結歷年經典巨型充氣藝術裝置，重磅回歸港邊舞台。從去年夏日搖曳的大尾巴「擁抱貓」，到萌翻全場的「阿Q」，共9件作品將集體化身海口港的超吸睛地標。

海口港自2018年啟動轉型計畫，每年冬季「落山風藝術季」吸引無數遊客，閒置候船室更搖身一變成為看海美術館，成為南台灣藝文旅遊新亮點。此次因館內整修暫停室內展覽，屏縣府靈機一動，推出「怪獸代班」戶外展，以吹氣球的童趣為靈感，將海口港瞬間變身繽紛氣球樂園，讓遊客在海風中感受藝術的純粹快樂。

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屏東看海美術館閉館整修，巨型怪獸群代班一次登場。（記者蔡宗憲攝）

「怪獸代班」展出陣容星光熠熠，囊括日本藝術家花房櫻的「擁抱貓」、阿部有加的「貪食兔」與「不思議海世界」、鮫島大輔的「鐵道Flatball」、山内庸資的「風城的女孩和貓」，以及台灣藝術家Alan Hong的「風的寓言」與「阿Q」、阿咧的「書鴨」與「北海小精靈」。其中，台灣藝術家阿咧的作品尤為吸睛，繼首展「春江獸月夜」以逗趣的春江獸引爆話題後，去年夏日狂歡祭再推「書鴨」，以「書」壓黃鴨的諧音創意，讓大小朋友會心一笑，此次攜手「北海小精靈」重返海口港，勢必再掀熱潮。

屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，日本藝術家鮫島大輔為海口港打造的「看海球」，以獨創的「Flatball平面球」技法，將漁港街景幻化為奇趣畫作，去年在看海美術館展出後廣受好評，目前收藏於車城鄉屏東青年旅創基地，民眾可順遊一探究竟。傳播處也透露，展期間將獨家販售藝術家授權的台灣限定周邊商品，以及看海美術館專屬咖啡與冷飲，讓遊客滿載而歸。

「怪獸代班」展期自4月25日起至7月27日止，惟充氣裝置易受天候影響，建議民眾出發前至周春米縣長臉書、屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書、落山風之吹風看海地臉書，或「怪獸代班」官網查詢最新資訊。

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